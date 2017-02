Un mucha ta refleho di su mayor paso loke bo siñ’e esey e ta haci

Pa Directora di Biblioteca Nacional si un mayor mustra su yiu e importancia di lesa buki e ta lanta e mucha den un ambiente di lesa segun Sra. Astrid Britten.

Si e mira e mayor, ta cu un buki ta lesa e ta lanta cu e interes pa lesa. Cua mucha no ta gusta pa conta nan storia. E parti eynan ta keda bibo den un mucha, ya cu bo tin e parti di e hende cu ta conta e storia. E parti eynan ta keda bibo den un mucha, ya cu e ta parti di e hende cu ta bin dilanti y ta conta e storia cu e emocion. Un mucha ta keda fascina cu esaki.

E programa di actividad ta wordo masha aprecia. Por haci diferente tema, rond di loke cu bo ta ofrece presenta na e usuario y e muchanan.

Pa digitalisa biblioteca, no necesariamente mester bay den fase. iblioteca ya caba tin un parti digital, Biblioteca ya tin un parti digitalisa caba. Hopi hende ta haci uzo di e facilidadnan di biblioteca, pero mester wak biblioteca como un parti complimentario.

Tin hende ta mas avansa den e mundo digital, y bo ta haya hende tambe cu kier bin Biblioteca no necesariamente pa e parti digital. Nan tambe ta bon bini. Biblioteca t’ey pa nos tur, asina Sra. Britten, directora di Biblioteca a bisa.