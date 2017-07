Un hoben mas contento di a sigui Formacion Social

Elvis ta un hoben di 23 aña cu ta bin di De Vuyst y den Grupo #11 di Formacion Social el a caba di completa su entrenamento militar. Su dilanti awo, Elvis tin cuater luna di cursonan riba diferente tema y despues di esey, otro cuater luna di practica na un compania local. E ta bon consciente cu ta un proceso di superacion y e ta sinti cu e ta cla p’e. “E ta pa mi mes,” Elvis ta bisa, “mi kier bira un miho persona. Tin hopi cambbio ainda pa traha riba mi mes; esaki ta e comienso.”

Siman pasa Elvis a pasa e examen fisico cu nan ta yama ‘Deadpoint’. Un siman completo el a pasa pafo den mondi y ultimo na lama y tereno di Marinierskazerne. “E tabata hopi pisa, keda pensa, keda positivo y keda pusha; hopi doorzettingsvermogen y asina mi a hal’e,” e hoben ta conta. Diaranson mainta el a haya su baret y certificado di a completa e fase aki, y aunke falta dos fase mas, ya caba Elvis ta wak un cambio den su mes.

“Awo mi ta hopi mas rustig. Mi ta handle cosnan vervelend di bida un tiki mas facil,” Elvis ta bisa admitiendo cu na cuminsamento tabata fastioso, pero despues a custumbra. Refiriendo na e oficialnan di Arumil cu ta encarga cu e entrenamento di e cursistanan di Formacion Social, Elvis ta compronde cu “nan mester ta duro cu nos pa nos bira un miho persona y forma un bon caracter; bira algo den bida.” Tambe e ta conta cu tin momentonan cu ta pasa pret cu otro y cera un amistad duro cu probablemente lo dura pa bida largo. “Mi buddy nan ta; mi ta apoya nan tur.”

Formacion Social ta un programa cu Minister President Mike Eman a institui 5 aña atras cu e obhetivo di brinda un di dos oportunidad na hobennan cu no a caba scol y tampoco ta traha. Nan entrenamento ta enfoca riba e parti di disciplina, motivacion y capacitacion profesional pa nan por tuma un rumbo nobo y productivo den bida. E proyecto ta posibel danki na e cooperacion di Ministerio di Defensa di Hulanda, Enseñansa pa Empleo y companianan local cu ta habri luga pa e hobennan traha y caminda, hopi biaha, nan ta keda tambe fiho.

Elvis ta hopi contento cu na Aruba tabatin e oportunidad di Formacion Social p’e y pa otronan. “Tin hopi hoben cu mester di guia,” e ta bisa. “Mi kier pa nan sa cu esaki tabata un bon oportunidad pa mi. Nunca mi a pensa cu lo mi drenta, pero awo mi ta bay pa cab’e. E ta conseha e hobennan cu ta perdi ainda of cu no sa kico nan kier, pa si nan haya un oportunidad want’e duro y cab’e den un solo biaha. “No tin halamento patras mas.”

Pa mas informacion tocante e programa aki di Ministerio di Asuntonan General, por acudi na oficina di SVT na Marinierskazerne, yama na 522-5352, of bishita e pagina di Facebook: Formacion Social SVT caminda por wak hopi potret y video di e diferente fasenan di e trayecto. SVT su siguiente grupo di hoben pa rehabilita ta cuminsa den luna di februari 2018, pero for di awo caba ta registrando posibel participantenan.