Un historia breve di Muchila Creativo

Muchila Creativo ta un fundacion cu desde aña 2003 ta enfoca ariba expansion di Arte y cultura y amplia e horizonte creativo di mucha, hoben y adulto.

Parti di e enfoke aki ta resulta den un laso fuerte entre instancianan di enseñansa, scolnan y Fundacion Muchila Creativo.

E resultado ta cu cada mucha por experiencia y explora e mundo di arte y cultura a base di oportunidadnan igual

Proyectonan local y Internacional cu Fundacion Muchila Creativo a realisa durante e ultimo añanan pa enseñansa ta entre otro:

“Jazz in de Klas” cu Jan Formannoy, Prof. Dr. Cees Hamelink y Tamara Hoekwater for di Hulanda, “Musicals” manera un adaptacion di “West Side Story” pa hobennan di scolnan secundario y obranan teatral di “Compa Nanzi” y “De Nachtegaal” cu Dutch Chamber Music Ensemble di Hulanda, contado di storia di Surnam Paul Middellijn y e guitarista Arubano Marlon Titre bibando na Hulanda.

Ademas a trece producionnan international manera, teatro di popchi, “Peter and the Wolf” for di Islandia y e documentario “Lady, Sings the Tambu” cu Izaline Callister. Tur e producionnan aki a duna presentacionnan pa scolnan.

Tambe a ofrece tayernan pa docentenan cu Dr. Elise Sobol y Dr. Louise Montello for di New York.

Muchila Creativo ta funciona ariba diferente nivel:

Experiencia tur dos banda, e banda receptivo como publico y participa den e parti activo como actor, bailarin, pintor y musico.

Asina e participante ta refleha ariba un aprecio di arte y cultura den un forma organico y desaroya su mesun identidad.

Desde 2011 FMC a expande su ekipo cu artista / docente / therapista di arte, Emerita Emerencia. Desde 1975 te awor Emerita ta traha como artista y “art facilitator “ na Toronto, Canada y tambe a haya su formacion artistico den teatro y baile na New York.

Actualmente nos ta hopi entusiasma pa anuncia dos desaroyo nobo cu lo sigui amplia nos servicio pa comunidad cu un ekipo nobo. Muchila Creativo tambe ta habri su porta cu un dependencia nobo caminda e lo ofrece diferente curso di disciplina di arte y duna oportunidad individual y den grupo pa experiencia e influencia di terapia di arte.

E potencial t’ey pa duna comunidad un experiencia artistico y cultural. Nos ta para habri tambe pa idea, deseo y necesidadnan cu ta brota for di e comunidad. ( Enseñansa, negoshi, hotel y otro instancianan)

Hunto nos por logra un futuro yen di inspiracion y creatividad.

Keda invita pa nos opendag di diadoming awo 22 di October 2017 den un ‘Art Infusion’ for di 2’or pm pa 9’or pm y cera conoci cu e dependencia nobo y su facilidadnan na Cumana # 71 (Oduber Golden Palace). E luga a ser dedica na Sra. Carmen Statia d.f.m., kende tabata miembro di Muchila Creativo cu tabata e inspiracion pa cuminsa e terapia di Arte.