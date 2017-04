Un gobernacion duradero y sostenibel: Skirbi pa Hugo Kalkoen

Den e ultimo 8 añanan nos Pais Aruba a para bira un pais “verziekt” (un pais di mal salud, enfermiso); un pais enfermo cu, manera un pashent, ta conecta na un infuus, luchando pa su ultimo rosea, pero sperando tambe su morto un dia pa otro.

Aruba ta “verziekt” pa motibo di un prome minister idiota (diccionario van Dale: “persoon met een zwak herstengestel”, pues un persona cu poco celebro), kende ta pretende di kier – of di a – converti Aruba den un ehempel di un modelo internacional di energia berde, alternativo, limpi, y duradero, pero kende, bao di e pretexto ey, y cu un actitud – ban mantene e descripcion y e terminologia original di e autor na bon Hulandes – “achterbaks”, “slinks”, “vals”, “geniepig”, “gemeen”, “boosaardig”, “dubbeltongig”, “geveinsd”, “smerig”, “verraderlijk”, “trouweloos”, “uitgekookt”, “achter onze ruggen om”, “geslepen”, “doortrapt”, “geraffineerd”, “laag”, “grof”, “onzedelijk”, “huichelachtig”, “gluiperig”, “clandestien”, “verborgen”, “stiekum”, “gluips”, “leugenachtig”, y pa no lubida hopi “schijnheilig”, a converti Aruba den un ehempel di un modelo internacional di fraude duradero, corupcion duradero, y negoshi duradero, scondi y den secreto, cu permisonan di trabao, primanan di aseguro contra malesa, paspoortnan, terenonan erfpacht, crudo (y productonan deriva for di petroleo), y tur clase di destahonan publico.

(Tratando na comprende kico e autor tabata kier a bisa, mi lo trata na describi su terminologia den un Papiamento crioyo: un prome minister kende ta actua scondi, den tur secrecia, pa ningun hende no weita cu kico e ta bezig; astuto manera e conocido zoronan den e “sprookjes” di GRIMM; falso; haciendo cosnan den secreto pa hende no wak ta ken ta hacinan; baho; maligno; papiando cu dos lenga, pa e no wordo culpa ni di esaki, ni di esaya; disimula; vulgar y askeroso; traicionero; desleal; tras di nos lomba; gato; endurecí y sin misericordia; conocedor y practicante di tur truco; vil; gorosero; inmoral; hipocrita; deshonesto, no habri; clandestino, den secreto pa ningun hende no weita; mentiroso, y specialmente cu un actitud di “yo no fuí”.

PAUL, MIKE & MIKE, BENNY, MICHELLE, ALEX, OTMAR

Ban recorda aki algun ehempel di probabel casonan di fraude, cu un sospecho hopi pisa di culpa/culpabilidad:

Paul Croes: negoshi cu permisonan di trabao; pronostico: Hotel KIA.

Benny Sevinger: negoshi cu terenonan erfpacht y paspoort; pronostico: Hotel KIA.

Michelle Hooyboer: negoshi cu primanan di aseguro; pronostico: lague numa, e no ta importante mas. Despues di eleccion na September e lo bin na beurt ainda.

Mike de Meza, Mike Eman, y otronan: negoshi den crudo mediante e contrato di e “hedging”; pronostico: e keho ta bay ser entrega, y tanto Aruba completo como Reino ta warda ansiosamente riba e desaroyo y e final di e caso aki.

Otorgamento di e trabaonan pa Green Corridor, renobacion di Oranjestad y hospital: Richard Visser, Mike Eman y Alex “Zwendel” Schwengle lo ser investiga door di Ministerio Publico, y atrobe Aruba completo, Hulanda y Reino, lo sinta spera ansiosamente riba e resultado.

Mike de Meza lo ser investiga encuanto e contrato entre PDVSA y e refineria, y e papel cu e shouro Roberto Rincon – kende a ser aresta na Houston – a hunga den esaki. Pronostico: Mike de Meza lo ser haya culpabel di fraude y corupcion y ta bay hospeda den hotel KIA.

De paso Ministerio Publico lo hinca e fraude anterior di Mike relaciona cu impuesto, tambe den e investigacion, y pa esey e pronostico ta cu e lo haya un castigo di prison extra di 3 aña.

MICHELLE, DESIREE, CLARISCA, ANGEL, JUAN DAVID, RICHARD, ETC.

Mientras tanto un berdadero “exodus” a inicia caba den partido A.V.P.

Otmar Oduber y Marisol Tromp ta afo caba; Desiree Croes y Clarisca Velasquez lo bay; Alex Schwengle lo kies pa e caminda di menos resistencia (“weg van de minste weerstand”), y pues lo bolbe pa su consultorio; e Angel ta bay cu pensioen; Paul Croes y Mike de Meza ta bay hospeda den hotel KIA; Arthur Dowers “eigenlijk” semper a djis wordo “tolera”, pasobra nan no tabata kier’e; na Hulandes crioyo: zij zouden hebben hem liever zien gaan dan komen.

Michele Hooyboer dichosamente ta laga tumba di su mes.

E ora ey bo ta haya cu Mike Eman ta keda sinta cu Juan David Irausquin y e kabouter Arends. Wel, un bunita ekipo pa bo bay eleccion cun’e!

Ay, no…sorry! Nos a lubida e come-back di Richard Visser; nos a hera lag’e afo !!! De paso nos ta pidi’e despensa pa e “almost omission” aki. Net na ora!

Bo ta di acuerdo cu nos cu tur esaki ta hopi IMPRESIONANTE??

E “BUREAU INNOVATIE”. (INOVACION! NOMBER MODERNO PA: “WERKVERSCHAFFING!”, OF: “LOON NAAR WERKEN”, OF: “VOOR WAT, HOORT WAT”, OF: CANIMI, PA CANIBO”)

Hepa! Atami a hera lubida por completo e tal Bianca Peters, bo mes sa, e directora di e oficina di Gobierno pa innovacion (Bureau Innovatie), cu – esaki si nos mester admiti – ta logra ocupa su mes pa dianan largo cu asuntonan manera un “kennis-economie” duradero (ciencia duradero di economia-?? What’s in a name!), logistica, tecnologia duradero, industria creativo, un “Europe meets the America’s”, “Opportunities Ahead”, “Connecting the Dots”, y kende – cu den su maletanan e nonsense- y fantasmanan teoretico aki – riba NOS gasto (pues riba gasto di ABO tambe, pober pagador di belasting), ta biaha pa Panama y Miami, no su so, pero cu delegacionnan extra grandi, sin un bista riba kico cada un di e acompañantenan ta aporta na e “meta”.

Ta mas cu claro cu e tal Bianca Peters aki lo ta e prome proximo minister nobo pa Innovacion den e gabinete di Super Star Mike GODfried Eman.

LORNA VARLACK

Pero mi ta kere cu ainda lo POR tin speransa pa e Super Star Mike GODfried Eman; pasobra ainda e ta dispone di e dama bendedora riba mercado (“marktvrouw”) Lorna Varlack.

Bo ta cord’e? E señora, e dama, kende dos siman pasa ainda a demostra su berdadero caracter y manera di ser, ora cu den Parlamento ela declara cu ta e turistanan mes ta e culpabelnan di e tsunami di e delitonan y e criminalidad riba Aruba, pasobra nan ta baha nan guardia/defensa (“let down their guard”) y nan no ta tene cuidao; Lorna a sugeri e siguiente remedio: “instancianan gubernamental na yegada di turistanan, mester adverti esakinan seriamente cu 1) Aruba NO ta un isla sigur ni safe, 2) cu nos conoce hopi criminalidad, y 3) cu nan mes lo mester tene hopi cuidao!!”

How low can you go!!!

NOS PORVENIR, NOS FUTURO.

Den un eventual tercer gabinete Super Star Mike GODfied Eman, no por ta otro cu nos pober ciudadanonan indefenso lo ta na merced di hendenan manera un Mike Eman como prome minister, e chabalito Richard Arends como minister di Asuntonan Economico, Richard Visser como minister di Salubridad Publico, e yoron Juan David Irausquin como minister di Finansas, Bianca Peters como minister di Innovacion, Lorna Varlack como minister di Turismo, Bart Kool como minister di Enseñansa, Hans Sjiem Fat como minister di Husticia, Hubert Dirksz como e minister marioneta pa Labor, Franklin Abath como minister di Infrastructura y Otorgamento di Tereno.

Wel, bo no ta haya cu esaki ta priminti basta “speransa” pa futuro?

Lo no ta mihor pa nos opta pa algo drechi dia 22 di September proximo?

Na bon Hulandes: IK HOU MIJN HART VAST!! Na Papiamento crioyo: ”Prepara pa lo pio!!”

Original na Hulandes; cu permiso reproduci na Papiamento pa Remigio A. R. Wever)