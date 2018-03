Un dieta meditareneo pa yuda den aprendisahe

Cu edad, personanan ta perde celnan celebral y e celebro ta bira mas chikito, loke por afecta e aprendisahe y e memoria, pero kendenan ta sigui e dieta mediteraneo ta mantene mas volumen celebral, segun un estudio publica den e revista Neurology, di e Academia mericano di Neurologia.

Ademas, al contrario di loke estudionan anterior ta plantea, segun e investigacion aki, e cambionan den celebro no a aparece di ta relaciona cu come mas pisca of menos carni, EFE a informa.

E trabao realisa pa un ekipo encabesa pa dokter Michelle Luciano, di e Universidad di Edimburg, ta sigura cu personanan mayor cu a sigui un dieta mediteraneo, a conserva mas volumen celebral durante e tres añanan di estudio cu esunnan cu no a sigui’e.

E dieta mediteraneo ta inclui e consumo di cantidadnan grandi di fruta, berdura, azeta di oliva, productonan lacteo y biña y mas limita di carni cora y parha di coral.

A medida cu nos ta bira mas grandi, e celebro ta bira mas chikito y nos ta perde celnan celebran cu por afecta e aprendisahe y memoria. E estudio aki ta agrega prueba cu ta sugeri cu e dieta mediteraneo tin un impacto positivo riba e salud di e celebro, Michelle Luciano a sigura den e publicacion.

Pa su trabao, investigadornan a recompila informacion riba e habitonan alimenticio di 967 Escoses di en torno na 70 aña cu no tabata sufri di demencia, na 562 di cualnan a haci un resonancia magnetica na edad di 73 aña pa midi e volumen total di nan celebro, e materia gris y e grosor di e cortesa celebral.

Di e grupo aki, 401 persona a bin bek pa un di dos resonancia magnetico cu 76 aña, loke a permiti compara nan volumennan celebral y establece un relacion cu nan dieta.

Personanan cu no a sigui asina di cerca e dieta Mediteraneo tabata mas propenso na tin un mayor perdida di volumen total di e celebro durante e tres añanan ey cu personanan cu a sigui e dieta mas fielmente, segun e estudio.

Di e manera aki, e resultadonan no a varia ora cu nan a tene na cuenta otro factornan cu por afecta e volumen celebran, manera edad, educacion, padecencia di diabetes of presion di sanger halto.

No a wordo determina cu consumo di pisca y carni tabata relaciona cu e cambionan celebral, loke ta contradici estudionan anterior.

“Ta posibel cu otro componente di e dieta Mediteraneo ta responsabel di e relacion aki, of cu ta debe na tur su componentenan combina,” Luciano a bisa.

E estudio ‘ta sugeri cu e dieta aki por ta capas di proporciona un proteccion a largo plazo pa e celebro pero tin mester di estudionan mas amplio pa confirma e resultadonan aki,”e el a agrega.

Comments

comments