Un di dos filtracion di Facebook ta expone datonan personal di 3 miyon usuario

CALIFORNIA, Merca- Poco despues di e scandal di Cambridge Analytica, e plataforma a descubri cu dato di usuarionan cu a haci un test psicologico cu’n aplicacion lo a keda exponi riba internet.

Datonan personal di tres miyon usuario di Facebook cu a accede na un aplicacion crea pa e Universidad di Cambridge pa e plataforma a keda exponi y accesibel riba internet, segun New Scientist a informa.

E autornan di e aplicacion myPersonality, cu tabata ofrece e posibilidad di realisa testnan psicologico, a distribui despues e resultadonan di esaki. Informacion personal na mas di shen investigadonan pa medio di un pagin web colaborativo sin garantianan suficiente di siguridad.

Pa por drenta den esaki, tabata mester a registra e colaborador den e proyecto. Sin embargo, un buskeda rapdio riba internet a revela e existencia di un nomber di usuario y un paswoord comun cu tabata permiti e acceso na datonan. Originalmente dirigi na investigadonan y psicologonan aproba, e informacion a wordo consulta pa mas di 280 persona di casi 150 institucion, incluyendo companianan tecnologico manera Google of Microsoft.

Desde cu e aplicacion a wordo uza pa mas di 6 miyon persona. E mita di cual a bay di acuerdo comparti cu e proyecto informacion priva manera edad, sexo, ubicacion of actualisacion di estado.

Facebook a suspende myPersonality dia 7 di april y ta bou investigacion si e lenguahe uza pa e aplicacion ora di describi e forma di comparti e datonan ta representa e violacion di e politica di e plataforma.

E aplicacion myPersonality a yama e atencion di e specialistanan di Facebook den cuadro di e investigacion cu a cuminsa despues di e scandal rond di e consultora Cambridge Analytica. Al menos 200 aplicacion a wordo cancela pa e red social como parti di e prome etapa di revision di e ‘software’ cu ta accede na dato di usuarionan.

