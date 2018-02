Un demanda ta cuestiona e sistema electoral Mericano

AUSTIN, Merca- Un coalicion di firma di abogado Mericano a entrega un demanda den cuater estado contra di e sistema di eleccion presidencial cu ta entrega e electornan e candidato cu haya e mayoria di votonan.

E demandantenan, cu ta sigura di no ta partidista, a dicidi di presenta e demandanan na Califrona y Massachusetts, unda cu tradicionalmente e candidato democrata ta gana y na Texas y South Carolina, di dominio Republicano, considerando cu e sistema actual “ta engrandece e impacto di algun voto y ta ignora e otronan”.

Di e 48 estadonan y Districto of Columbia, e candidato presidencial cu haya e mayoria di voto ta asigna tur e votantenan di e estado aki, mientras cu Nebraska y Maine e distribucion ta wordo haci di manera proporcional, según e votonan obteni pa cada candidato.

“Nos kier igualdad, cu e votonan di e colegio electoral sea mescos cu e voto popular, ya cu democracia ta un di e pilarnan di e pais aki y den Constitucion ta para cu e persona ta igual na un voto”, segun Luis Roberto Vera, abogado di e Liga di Ciudadanonan Latinoamericano Uni (LULAC) cu ta forma parti di e grupo di demandantenan.

Aunke e proceso legal a wordo presenta den cuater estado e obhetivo di e demandantenan, entre cual ta haya e ex gobernador Republicano di Massachusetts William Weld, ta pa modifica e nivel nacional di e actual “antidemocratico” sistema electoral, cu, den su opinion, ta viola e derechonan constitucional di “asociacion liber, expresion politico y proteccion igual di ley”.

Den opinion di ACLU, e demandanan no ta cuestion e sistema di e colegio electoral estableci pa e Constitucion, sino e metodo di “The Winner Takes it all” pa instala un opcion cu ta hiba e ciudadanonan pa haci campaña pa e votonan di tur e votantenan y no solamente esunnan cu ta biba den algun estado.

Fuente: https://www.efe.com

