Un debut sensacional y Estrella cu victoria di 2-0 riba Britannia

A spera cu e wega aki lo a bay ta un hopi habri, basta ofensivo, ya cu ta trata di dos ekipo cu ta toca bala, arma atakenan, bayendo dilanti.

Wega ta habri cu Britannia tirando den atake di biaha, Estrella no ta warda tambe ta responde cu atake di nan mes, pero no loke nos tin custumber di wak di e ‘Naranjadanan’, nan no a arma wega cu pasenshi, for di atras, via nan medio campo, nan estilo tabata mas bien tira dilanti di biaha inicialmente pa un hungado specifico, Jean-pierre Van der Linden, p’asina e core na velocidad halto bay dilanti, desequilibrando e defensa di e Pumanan. Ironicamente ta Britannia a haya e prome gran chens di gol na minuut 3 despues di un cabesazo den palo di gol di Luis Murillo for di un tiro di skina di Jonathan Ruiz, asina mes, di biaha despues di e rebote e bala a yega den pia di Van der Linden pa un sprint peligroso cu chens di gol riba banda robes di veld, un wega di banda pa banda na e haltura ey.

E pregunta tabata cu tur e coremento aki ta con lo bay wanta e ritmo aki? vooral pa Van der Linden, cu basta tempo sin hunga na e nivel aki, a pesar di e training nan cu e cuadro. Ta di menciona tambe cu Estrella tabata sin nan estelar goleador Hugo Robert den e wega aki. E oncena di Santa Cruz no a para niun rato, a sigui tira bala dilanti y core na gran velocidad, esey tabata nan tactica pa e wega aki na e punto ey. Estrella a cuminsa haya chens tambe for di “set pieces”, tiro di skina y tiro liber nan, unda cu David Dubero y Pancho Croes ta hopi efectivo den aire.

Britannia a opta pa bay den contra atake na hopi instancia, esey tambe danki na e pase di bala eratico di Estrella den e prome mita aki. Britannia tabata haya yegada, pero nota tambe cu nan tabata sin Luis Estrada den nan alineacion, piesa clave den un wega grandi asina. Nan otro hungado y goleado estelar Sebastian Montoya tampoco no tabata su mes den e wega aki, e tabata falta toke, hopi toke di bala. Cu tur e intercepcion efectivo di Britannia debi na e inconsistencia di e pasenan di Estrella, e oncena di Piedra Plat cu yegada cu tur, tabata falta pa concreta gol, ehempel di esey ta na minuut 26 unda cu Luis Murillo a faya di anota ora cu un bala a keda los den e area chika di Estrella, ta just pusha e mester a pusha e bala ey aden, e historia lo tabata diferente, apesar di e mas yegadan y chensnan y dominio leve di Estrella, hasta un tiro di Van der Linden cu a dal den palo cu a salba Britannia, asina mes halftime a bay aden sin gol.

E segundo tempo a cuminsa cu Britannia cu mas iniciativa, pero bon defendi pa Estrella, e oncena di Papilon a cuminsa hasi mas pressing ariba tambe cortando e iniciativa ey di Britannia. Despues por a hasta wak cu Estrella a cuminsa organisa nan mes cu mas circulacion di bala, mas posesion di medio campo, cu mas involvimiento di Phaedrick Baromeo, awor cu miho distribucion di pasenan.

Britannia tambe a organisa nan mes diferente en vista di e cambio den e wega di Estrella, Reinier Paraez a cuminsa bira mas protagonista pa su ekipo. Un wega tactico interesante sin duda, pero ta Estrella tabata pusha e boton nan.

Cu tur e esfuerzo grandi di Estrella te cu awor den e wega, alfin a yega e momento di duna fruta. Na minuut 58 David Dubero ta intercepta un bala den su linea di defensa y ta pasa pa Baromeo den midveld, unda e ta dribel largo riba hala drechi penetrando pa despues hasi un pase cu a bay cai riba pia di un Jean-Pierre Van der Linden cu a slide net net pa pusha e bala den gol pa hasi e wega 1-0 pa Estrella, ta mane un alivio grandi pa un trabou descumunal cu porfin a paga dividendo pa e ekipo oranjo, Van de Linden cu no por a contene su mes a hasta kita su camiseta dilanti di e fanaticada di Estrella sinta den tribunanan pariba, un emocion enorme y un carchi geel tambe for di arbitro De Leca.

Cu e anotacion aki, Estrella a cuminsa lora bala na nan style, bon rotacion, bon pasenan, nan wega tabata vigente. Britannia awo mester a sali bay ataka mas directo, pero tabata falta ainda calidad dilanti gol pa anota! Estrella encambio mas relaha awo, hungando nan wega, a haya otro chens mortal ora cu un bunita tiro di “freekick” di Joel Geerman a dal den tubo atrobe, salbando Britannia un biaha mas. Awor si Britannia a cuminsa duna Estrella mas tereno, cu tanto desgaste fisico ta di spera. Na minuut 72 ta unda cu Jean-Pierre Van der Linden a consagra su mes den e wega aki, ora el a haya un bala net pafo di area penal, pa despues los un tiro largo y spectacular ba bati e portero di Britannia pa hasi e wega 2-0 pa Estrella, casi Van der Linden no por a ni celebra ya cu su pianan no a duna mas, abou el a keda, ta su companjeronan di ekipo a lante y hise den laira, pa despues ‘Eerste hulp” bin buske riba cancha, su anochi a caba, pero el a caba den gloria.

E ultimo cuarto di ora di e wega tabata mas un formalidad pa Estrella su celebracion di nan prome tres puntonan den e play-off aki di Division Honor. E ekipo Santacrusero a baha nan intensidad bayendo bek den un formacion tradicional di nan mes, teniendo e bala, controlando e tempo di wega ainda, frustrando Britannia. Pero ironicamento ta den e ultimo minuutnan aki di wega Britannia a haya dos chens clave pa corta bentaha y hasta pa empata e wega. Ironia, si, paso Estrella a domina e wega den e segundo tempo, pero Britannia hungando menos por tabata empata riba e ‘score board’. Na minuut 85 e portero di Estrella Injerreau Navarro a salba su ekipo for di e gol di corta bentaha cu un atahada spectacular pa despues bolbe hasi mesun cos na minuut 87 pa mantene e anotacion 2-0 na favor di Estrella, e wega tabata hopi mas sera cu nos a pensa apesar di cu Estrella tabata den control total, e deporte aki ta asina, pensa un rato riba esey.

Estrella a gana na final 2-0, nan a logra e prome tres puntonan di e play-off aki, mereci, pero tambe alivia. Nos ‘man of the match’ ta sin duda Jean-Pierre Van der Linden, esaki tabata su wega, un debut di oro. Britannia lo mester bay bek na borchi pa wak kiko a bay fout, pero tambe pa realisa con cerc

a tambe nan tabata di parti punto cu Estrella, tin biaha ainda nan falta pa kere mas den nan mes.

