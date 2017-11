Un concurso di Miss Venezuela den decadencia ta refleha e situacion economico di e pais

CARACAS, Venezuela- Miss Venezuela ya no ta e mesun certamen di beyesa como di nostalgia, refleho television di e pais cu tabata y esun cu e ta awo.

Den añanan 70 y 80 tabata tin un Venezuela di abundancia y di exceso, auto y autopista, e biahenan di weekend pa Miami, di e Concorde na Caracas y arkitectura audaz.

Tabata tin un espectaculo di e presupuesto abundante cu ta reuni famia y amigonan rond di e television, cu a influi America Latina completo y cu a crea un di e industrianan mas potente di e pais: e reinanan di beyesa.

“Den añanan 80 a crea e idea di cu nos ta produci muhenan bunita”, segun e escritor Venezolano Alberto Barrera Tyszka, un di e reconocementonan internacional den actualidad. E novelista no ta uza pa casualidad e verbo “produci”.

Venezuela ainda ta presumi di tin e muhenan mas bunita di mundo. E missnan tabata y ta, parti di e orguyo nacional hunto e beisbolistanan estelar y nan novelanan.

Sthefanie Gutierrez, kende diahuebs anochi a keda eligi como Miss Venezuela 2017, a cumpli cu e mesun standard di beyesa Venezolano cu a purba nan exito den e ultimo decadanan cu shete corona di Miss Mundo y shete di Miss Universo.

Ta p’esey por bisa cu e certamen, cu diahuebs a cumpli 65 aña, ainda ta vigente. Pero no, ya e no ta mescos.

“E Miss Venezuela cu abo ta corda ya no ta existi”, según Barrera Tyszka.

E academia fuerte di muhenan halto, di sonrisanan blanco y forsa y cabeynan preta cu e “asina yama dictador di beyesa”, Osmel Sousa a crea den añanan 80 ta sigui. Pero awendia, apenas tin presupuesto. Mucho menos scenarionan deslumbrante ni tampoco streanan internacional di cancion.

Tampoco e ta wordo celebra den Poliedro, un centro di convencion na Caracas cu capacidad di te cu 15 mil persona cu tabata grita e nomber di nan candidata faborito.

Caso ta cu e crisis a colapsa e sistema politico y economia, pero tambe e estetica di un pais cu menos placa y menos motibo pa frivolidad.

