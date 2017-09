Un biaha mas turista horta banda di pool

E cabayero V. a presenta na warda pa duna keho di ladronicia. El a conta cu e ta keda na un hi-rise hotel y ta duna keho di ladronicia di un rugzak color preto/shinishi, cu contenido. E rugzak ta di su sobrina yama CRO, naci na Merca y ta un menor di edad, pa cual el a haci denuncia p’e. Riba diasabra, den oranan di atardi, el a pone e rugtas preto/shinishi riba un stoel di beach banda di e piscina, caminda cu e famia tabata sinta. Poco rato despues, el a sali for di piscina y a bay bek na e stoel, y a ripara cu e tas, no tabata tey ningun caminda. El a bay na camber di su wela, pa puntra si nan por a bay cu e tas, pero ningun hende no a mira esaki. A bay busca e rugzak den vecindario di e piscina y puntra hende si por a mira esaki. Pero no por a haya nada. Den oranan dimerdia, a bay na Lost and found di e hotel y a ripara cu e pechi roos di e sobrina tabata den un caha. A puntra personal si a haya e articulonan horta, pero sin resultado satisfactorio. E turista a haci denuncia di ladronicia di e rugzak preto/shinishi cu contenido.