Un biaha mas Trump ta causa di polemica pa e uzo di ‘Pocahontas’

WASHINGTON, D.C., Merca- Den un discurso di bon bini na Cas Blanco na un grupo di Nativonan Americano cu a participa den e di Dos Guera Mundial, presidente Trump a menciona Pocahontas.

Pero e no tabata kiermen e yiu di un hefe indigena di siglo XVII, cual Disney a haci inmortal den un pelicula di comiquita.

E tabata referi su mes na e bijnaam arogante cu cierto personanan ta uza ora di papia di e Senador democrata Elizabeth Warren.

“Boso ta hende hopi, hopi special. Boso tabata akinan, hopi prome cu cualkiera di nos tabata aki”, Trump a bisa dilanti di tres miembro di e tribu Navajo.

“Aunke nos tin un representante den Congreso cu ta bsia cu su antepasadonan tabata aki nan hopi tempo pasa. Nan ta yam’e Pocahontas”, e presidente a agrega ora cu el referi su mes na Warren.

E ex profesor di Universidad di Harvard y Senador pa Massachussetts a wordo hopi critica na 2012, ora cu el a sigura cu e ta descendiente di Nativonan Americano, aunke cu e no a ofrece prueba di esaki.

For di e tempo ey, politico y medionan conservador ta referi su mes na Pocahontas di un manera di burla.

E palabranan di presidente Trump di dialuna a causa polemica, ya cu e mandatario a probecha un acto caminda tabata honrando veteranonan di guera pa critica un rival politico.