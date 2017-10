Un biaha mas Tanto Cuenta cu tres presentacion den Cas di Cultura

Despues di warda un par di luna, porfin e ripiticion di Tanto Cuenta den Cas di Cultura lo tuma luga dia 22 di october venidero.

Tanto Cuenta lo duna, un biaha mas, un presentacion di tres Cuenta di Hada na Cas di Cultura. Despues di e exitoso presentacion na luna di juni ultimo , Tanto Cuenta lo ripiti pa e publico amante di Cuentanan di Hada, 3 presentacion, cu lo laga e publico presente drenta den e ambiente di magia, color y fantasia un biaha mas. Lo ripiti un ultimo funcion pa e aña aki diasabra, 22 di october na Cas di Cultura pa 4.00 atardi.

No perde e oportunidad di bin mira artistanan local dramatisa tres obra di Hada cu a facina biaha pasa grandi y chikito. Un show, cu fuera di a laga e chikitinnan keda encanta cu algun personahe conoci pa nan den nan mundo infantil, manera e tres Ada Madrinanan, e Bruha Bruha y e Prinsesa encantado a pone un sala yen hari pa e locuranan di e dos rumannan mal hende di Assepoester.

Carchinan ta obtenibel na Van Dorp/De Wit, Plaza Bookshop, Bruna, Dyon Center, House of Cakes, Cas di Cultura y na oficina di Bon Nochi Drumi Dushi na balor di Afls. 15,00. No keda sin bin mira tres obra traduci pa Desiree Correa y cu actuacion di artistanan conoci manera: Richard Dabian, Rachel Kraayvanger, Randy Ras, Sharon Tromp, Aldric Brete, Minouschka Chin, Nadeshka Brete, Brian Croes, Lisienni Croes, Vicky Rosalina, Angela, Angele Mac Janet, Emeil Vijsma y Martica Lugay.

Nos ta priminti cu bo lo tin un atardi super placentero!