Un biaha mas Aruba ta cla pa duna un man na nos islanan ruman

Diamars mainta Prome Minister di Aruba a yama un reunion cu e diferente instancianan gubernamental den cuadro cu horcan Irma lo afecta nos islanan ruman Saba – Sint Eustatius – Sint Maarten. Durante e encuentro aki a dialoga riba ki sosten y ayudo Aruba lo por ofrece na e islanan.

Cada dienst a presenta e cantidad di personal cu tin disponibel inmediatamente y nan experticio. E lista a wordo entrega na Prome Minister di Aruba kende lo a comparti e informacion aki cu su colega di Sint Maarten pa den caso cu si nan tin mester di ayudo of sosten di Aruba nan tin un bista di e personal cu in disponibel y nan experticio. Actualmente Aruba tin un team standby di 70 persona di diferente departamentonan gubernamental cu ta cla pa bay Sint Maarten pa duna asistencia.

Bureau Rampenbestrijding Aruba lo tin e coordinacion di e team aki. Hunto ta trahando pa tur e personalnan ta prepara y informa sperando riba e decision si e team lo tin cu bay Sint Maarten.

Cada dienst ya caba tabata tin contactonan directo cu nan coleganan di e respectivo islanan cual a haci e tarea pa scoge e personal pa forma e team hopi mas facil.

Manera por a mira imagennan y e informacion ricibi te cu awor di e daño cu horcan Irma a causa ta trece e pregunta na e comunidad di Aruba den kico nan por yuda. Pa cu e pregunta aki ta wordo conseha na e comunidad di Aruba pa keda pendiente di informacion cu lo wordo suministra via medionan di comunicacion di kico ta e ayudo cu ta ser pidi pa yuda nos islanan ruman.

Tambe e comunidad lo ricibi informacion di unda pa comunica den caso cu nan ta buscando informacion di famianan cu ta bibando na un di e islanan.

Bureau Rampenbestrijding Aruba ta bisa e comunidad completo cu un biaha mas Aruba ta cla 100% pa duna un man den caso cu ricibi un peticion pa ayudo.