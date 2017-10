Un biaha mas Aruba por hay’e den un situacion di un oilspill

Den fin di siman por a tuma nota ariba rednan social, un oilspill un biaha mas raporta for di Trinidad & Tobago. Dialuna mainta Rampenbureau a tuma contacto cu Rampattack cu te instancia oficial den Caribe. Unabes cu tin oilspill den Caribe, e ta raporta na tur pais den Caribe cu por bira victima di oilspill. Sr. Rino Hermans, di Rampenbureau ta splica di esaki.

Na e momento ey, Rampattack nan tabata tin confirmacion di Trinidad & Tobago. Diadomingo atardi ainda nan no por a haya confirmacion di e oilspill. A pesar cu tur corant di Trinidad tabata duna indicacion, pero pa esunnan den e sector ta importante, cu si Trinidad a contene na Trinidad of cu nan a perde control di dje cu el a subi lama grandi y cu e otro islanan den Caribe por bira victima di dje.

Na April dia 23 tabata tin un derame petrolero, nan no a bisa nada, te ora cu a haya tarball y cu a bati na nan porta, e ora a duna confirmacion cu nan tabata tin un derame cu nan a kere cu nan a contene na Trinindad. E biaha e ta preocupa nos un tiki mas. Biaha pasa Aruba tabata tin suerte cu el a keda na Noordkant. Pero no tur biaha e stroom ta keda mesun cos.

E biaha aki Aruba ta keda alerta te ora cu haya informacion di cuanto bari a leak, si e la wordo contene of no. Pa ta dilanti di dje, pa wak si manda pidi yudansa internacional. Biaha pasa e coriente a coopera, pero no tur biaha e ta coopera. Si e yega na e parti di unda tur e beachnan, nos ta den problema. Ya caba e economia ta den un situacion tiki fastioso.

Ora cu Rampenbureau caba cu e parti tecnico cu e procesverbaal, ta mand’e pa gobierno, cu na su bes lo mand’e pa Reino ya cu ta Reino tin tratadonan internacional. A base tin esey ta bay Den Haag, pa por claim al menos e gastonan cu a wordo haci. E impacto ariba Medio AMbiente ta un proceso largo, pero nan no ta bay scapa di dje. Nan ta bay analisa e impacto di Medio Ambiente, cu tambe nan lo tin cu paga pe. E gastonan ta core den careda di mey miyon, segun Sr. Rino Hermans, di Rampenbureau.

Esey ta cubri e prome gastonan, cual ta loke a wordo inverti den trahado, cera Parke Nacional, cera su entrada. Unabes bo inzet bo trahadonan, bo tin e gastonan secundario, bo tin gastonan di contratista pa traha na luga di esunnan cu a bay traha na e oilspill. Pa hopi hende, e suma no ta cuadra, pero e gastonan cu ta bin acerca, e debenan secundario cu el a causa, ekiponan cu mester a wordo cumpra. Hopi biaha ta e primario ta wak, pero no ta wak e prome hende cu ta experto cu a bay costa pa wak e daño,

Pero Rampattack lo yuda Rampenbureau pa nan por haya e rapport. Sea ta e Trinidad & Tobago, of ta Petrotri. E inversion na Trinidad ta laga di desea mescos cu nos bisiñanan, cu e mantencion di PDVSA ta hunga un rol, esey tambe ta mantene Rampenbureau ocupa. Lago di Maracaibo ta hopi mas cerca.

No ta pa bati alarma, pero mester ta riba alera. Ta un pilar economico nos tin, cu ta nos beachnan. Tur como Arubiano mester cuid’e. Ta pone atencion unda cu e mester ta.

Den e caso asina, den regla di oilspill tin esun cu ta susha ta responsabel pa haci limpi. Antes tabata Valero of Citgo, si nan ta bunker nan mestrer tin boom, mescos cu haf. Pais Aruba no ta obliga pa tin boom. Pero nan Ft. lauderdale tin un compania cu ta yuda tur pais den Caribe. Rampenbureau tin bon contacto cu nan, y a avisa nan pa nan ta pendiente. Nan tin un barco cu ta lay boom den Guajira. E ta un distancia basta cerca di Aruba, cu nos por proteha nos isla. SI e yega na e costa noord, y ta wak cu ta haci mesun operacion, ta di lag’e subi y haci limpi. Pero si e subi nan costa zuid, ta obliga di contrata e compania pa bin lay pa Aruba.

Aworaki ta purba update pa no duna prensa e oportunidad di haci investigacion y duna informacion robes. Esey ta e maneho actual y moderno di Rampenbestrijding na Aruba. Informacion ta importante y esey por a wak na St. Maarten. No tabata tin informacion, no tabata sa ki sorto di ayudo Sr. Maaten tabata tin. Informacion ta clave den cualke desaster.

Biaha pasa a basha disperser cu a haci;e twartball y el a perde su elemento den verdamping. Si e biaha aki nan a uza disperser, lo no wak’e cu avion di Warda Costa. Si haya informacion cu e derame no por wordo contene, Warda Costa ta informa cu mester controla e costanan y ta duna 7 dia pa cuminsa prepara, aunke ta corto tempo pa por trece un barco.

E biaha aki Aruba mas miho prepara. Biaha pasa Trinidad no a informa cu nan a perde control for di e derame, segun Sr. Rino Hermans, di Rampenbureau.