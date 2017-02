Un aña despues, Haiti por fin tin presidente

PORT-AU-PRINCE, Haiti – Na Februari di 2016, Haiti mester tabata tin un presidente nobo. Pero den e pais mas pober di America, aglomera pa un profundo crisis politico, social y humanitario, cosnan no semper tabata sosode manera mester tabata.

Solamente un aña despues, dia 7 di Februari 2017, e empresario bananero Jovenel Moise, a posisiona su mes como presidente, den un modesto ceremonia realisa na Port Au Prince.

E posesion di Moise a tuma luga, segun por a wordo observa riba potretnan manda na prensa internacional, for di e capital Haitiano, den un tarima cu por corda e palacio presidencial distrui tras di e teremoto di 2010, cu a laga mas di 200 mil morto y cu ainda e pais no a recupera. E sede presiencial Haitiano, de hecho, no a wordo reconstrui completamente.

Na yegada di e empresario na e cargo aki a tuma luga mey mey di un controversia cu ainda no ta caba, pues cu e argumento cu tabata tin fraude, caminda e partidonan perdedo no a reconoce e resultadonan di e eleccion, anula na October di 2015 y despues suspendi den tres ocasion, prome pa protestanan violento den e cayanan y despues cu e paso di horcan Matthew.

Moise, un homber di 48 aña cu no tin experiencia den politica, a gana e prome buelta dia 20 di November ultimo cu 55,67% di e votonan, segun e Conseho Provisional Electoral di e pais aki a anuncia.

Di acuerdo cu ONG, Centro Strategico Latinoamericano di Geopolitica (Celag), e partido di Moise a ricibi financiamento directo di Merca mediante di e agencia USAID y pesey el a converti den e forsa politico cu mayor recurso economico pa construi un campaña “caminda cu el a presenta como ehempel di e emprendedor exitoso.”

De hecho, su principal promesa di campaña tabata pa saca e pais for di pobresa cu e creacion di miyones di empleo, danki na e modernisacion di e sector agricola y na e fomento di exportacion.

Na Februari di 2016, ora cu e mandato legal di e tempo ey, presidente Michel Martelly a yega na su fin, e presidente di Senado Jocelerme Privert, a wordo designa como presidente interino pa Parlamento. Su periodo a vence na Juni ultimo y desde e temo ey, e bashi di poder tabata constante riba e isla.

Moise, di e partido Haitiano Tet Kale, tin respaldo di Martelly,un figura ampliamente reconoci pa e Haitianonan, kende tambe ta cantante. E empresario bananero, en cambio, ta un homber di un perfil abao.

