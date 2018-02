Un ambtenaar mester traha mas eficaz

Como DHR, nan ta organisa dos a tres biaha pa aña un encuentro cu tur e directornan cu temanan cu ta toca nos tur, cu ta di importancia pa esunnan cu tin un maneho integral pa cu persona. Sra. Omaira Lares, directora di Departamento di Recurso Humano ta elabora.

E otro punto importanto ta cu nan lo bin cu proyectonan e instrumentonan nobo cu lo bay wordo implementa o bezig pa desaroya. Esey tabata e meta di e mainta di encuentro y ademas, ariba peticion di Prome Minister, e tabata kier ta presente pa esun encarga cu maneho di personal, e tabata kier a papia cu e tur e director di e departamentonan, Sra. Omaira Lares.

E peticion di Minister Presidente na e Director di e Departamentonan, cu a entrega un peticion y no a tende nada, pa trece e documentacion cu lo a keda pendiente pa por traha riba dje, entrega e documentacion cu ta falta.

Tin hopi diferente proyectonan grandi cu ta para door di e cambio di maneho den e personal, Sar. Lares a splica cu nan a informa Minister President y Conseho di Minister. Mirando esaki,Sra Omaira Lares di DHR a bisa cu ta hopi importante e parti di maneho di personal pa lo cual e rapidez y calidad di trabou lo por wordo stroba , anto e situacion aki a wordo informa caba na e ministernan pa por cuminsa cu e trabou di reorganisacion, unda cu desde aña 2015 nan a haya e ok di Minister Bermudes pa cuminza desaroya e cosnan, y awor aki aki nan lo a haya e push di Minister Presidente y Gabinete actual, pa sigui cu loke ta trata un maneho di personal a base di funcion, manera bo ta drenta de un cargo den un schaal y lo keda subi den e nivelnan di schaal, aki 1,2,3..y easki lo ta e sistema cu DRH lo bay cuminsa desaroya den e momentonan aki. E ambtenaar lo mester traha mas functie-gericht.

Finalmente di acuerdo cu Prome Minister Wever – Croes, el rol di e hefenan di cada departamento di gobierno lo mester bira mas activo, cu mayor liderazgo y capacidad pa organisacion, riba e punto aki Sra. Omaira Lares di DRH a bisa cu den nan caso nan lo tabata cay semper bou minister di finansa y cu no tabata tin hopi coordinador tampoco, pero nan tabata haya e suficiente orientacion pa haci e trabou den un forma eficiente.

Pa ultimo, directora di DRHa expresa cu nan lo tin un tarea cu ta mara de e decision di un minister, anto e trabou di e director e ora lo tin un responsabilidad como ambtenaar y lo mester cumpli cun’e, y si en caso ta ripara cu e decision no lo ta bay e ora ta haci funcion di consehero y duna conseho, y si e la bay bon of no semper nan lo keda wordo señala, siendo DRH ta un institucion sin distingui di e parti politico unda nan lo tin un funcion pa cumpli pa cu Estado.

