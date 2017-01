Ultimo siman pa inscribi pa Betico Day Memorial Run 2017

Nos ta den e ultimo siman di preparacion pa e grandioso careda di ‘Betico Memorial’ organisa anualmente pa IBiSA. E careda ta tuma luga riba dia di Betico cu ta diaranson 25 di januari 2017, cu ta un dia oficial liber. E careda ta sali exactamente 6’or di mainta for di riba caminda grandi dilanti di Centro Deportivo Libertador Betico Croes na Sta. Cruz.

Inscripcion ta tumando luga y ta bayendo bon. IBiSA ta informa cu esaki ta e ultimo siman cu por inscribi pa participa na e careda. Por haci esaki na oficina principal di IBiSA situa na Frankrijkstraat 1 y tambe na IBiSA Sport Centrum San Nicolas situa na Dr. Schaepmanstraat 52 , for di 8:00a.m. stret te cu 4:00p.m.

Un invitacion cordial ta bay na pueblo di Aruba en general y tur esunnan cu tin custumber di participa na e gran careda aki pa inscribi mas pronto cu ta posibel pa bo no keda’fo. Abo so falta.

Inscripcion ta cera diamars atardi, dia 24 di januari 2017 pa 4’or di atardi.

Pa mas informacion por tuma contacto cu oficina principal di IBiSA na telefon 582 4987.