Ultimo siman di ayudo pa yena formulario di Inkomstenbelasting 2016

Departamento di Impuesto ta recorda su clientenan cu e campaña pa yena e formulario di

declaracion di inkomstenbelasting 2016 ta den su ultimo siman y tur cliente cu tin dificultad pa yena e formulario por acudi na MFA Noord of YMCA San Nicolas.

Contrario na aña pasa, e biaha aki Departamento di Impuesto no lo duna ayudo mas tur fin di luna. P’esey, awor ta e momento pa acudi na e sitionan menciona. Dia 29 di september ta e ultimo dia cu ta brinda ayudo y no lo bay prolonga e campaña. Aki ta sigui mas detaye.

Kendenan por participa?

1. Tur persona soltero cu tin un entrada bruto di no mas cu Afl. 75.000,-;

2. Tur persona casa cu – hunto – tin entrada bruto di no mas cu Afl. 150.000,-.

No por brinda ayudo na esunnan cu tin un empresa propio of cu ta traha riba nan mes.

Trece documento

Departamento di Impuesto ta pidi su clientenan pa trece e formulario di declaracion di aña 2016 hunto cu tur comprobante necesario relaciona cu entrada y gasto, tanto na Aruba como den exterior. Alabes ta importante pa duna e datonan personal di e pareha casa y e yiunan.

Despues cu caba di yena e declaracion e cliente por entrega esaki mesora. E lo ricibi un comprobante tambe di e entregamento.

E clientenan cu nan mes a yena e declaracion por pasa entrega esaki na MFA Noord of YMCA San Nicolas

durante e dianan di campaña. Entrante 2 di october 2017 por entrega e declaracion na oficina principal na Camacuri.