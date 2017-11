Ultimo dia pa entrega declaracion definitivo di Winstbelasting 2016 ta 30 di november 2017

Departamento di Impuesto ta informa su clientenan di winstbelasting cu dia 30 di november 2017 ta e ultimo dia cu por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting di aña 2016 y haci e pago corespondiente. E fecha final aki ta valido pa e clientenan cu ta mantene e aña economico (boekjaar) igual cu e aña calendario.

Pa e clientenan cu ta mantene e aña economico no igual cu e aña calendario, mester consulta e nota informativo of e website di Departamento di Impuesto pa mira e fechanan final pa entrega e declaracion y haci pago.

Declaracion provisional

Manera conoci, tur cliente di winstbelasting cu no a alcansa pa entrega nan declaracion definitivo di aña 2016 riba dia 31 di Mei ultimo, mester a entrega e declaracion provisional y haci e pago corespondiente e momento ey.

Esunnan cu a cumpli cu e condicionnan aki, a haya 6 luna mas di tempo pa por prepara e declaracion definitivo. E fecha final pa entrega e declaracion definitivo ta 30 di november proximo. Ley no ta permiti mas prolongacion di termino.

Cobransa adicional

E clientenan cu no a cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo 2016 y/of no a haci e pago conforme e declaracion, lo ricibi un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta pa e cliente cu a paga un suma menos di locual el a declara na winstbelasting. E boet pa no cumpli cu entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500,-.

Si no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000,-. Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na su clientenan di winstbelasting /of nan conseheronan pa tene cuenta cu e fecha final di 30 di november 2017 y no warda te na ultimo pa entrega e declaracion 2016. Ta importante tambe pa haci e pago conforme e declaracion.

E fecha final pa haci pago ta 30 di november 2017.