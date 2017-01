Ultimo conferencia di prensa di President Barack Obama: “Nos ta bay ta OK”

Diaranson atardi, presidente di Merca, Barack Obama a ofrece su ultimo conferencia di prensa den su cargo como president.

E mandatario a cuminsa su conferencia defendiendo e trabao di periodistanan di White House, un indirect pa su sucesor, Donald Trump kende tabata tin confrontacionnan pisa cu medionan di comunicacion. Obama a insisti cu e reporteronan cu a cubri su administracion tabata un parti esencial den funcionamento di democracia.



E ekipo di Trump a bisa cu posiblemente lo muda e conferencianan di prensa p’afo di e west wing di White House. Aunke cu diaranson e secretario di prensa di Trump, Sean Spicer a sigura cu e prome reunion, dialuna awo lo tuma luga den e sala tradicional.



Trump

Over di su sucesor, Barack Obama a admiti cu Trump casi sigur lo no tuma su consehonan na cuenta tocante cierto temanan. “El a gana eleccion bayendo contra di varios di mi proposicionnan”, Obama a sigura. E mandatario a afirma tambe cu lo ta mas miho si e presidente electo sigui cu su vision y su balornan. Pero mester spera un coincidencia grandi entre e iniciativanan. El a agrega cu e miho conseho cu e lo por duna y cu el a haci tambe ta di confia esunnan cu ta rond di bo, bisando: “Esaki ta un trabao asina grandi cu mi no por haci’e bo so”.



Reduccion di sentencia di Manning

Barack Obama a defende tambe e decision di reduci e sentencia di Chelsea Manning, sigurando cu el a paga un sentencia duro di prizon. El a bisa tambe cu na momento di a tuma e decision, el a considera e caso aki di tur banda, manera cu el a haci cu tur otro caso cu el a duna indulto. “Mi a sinti cu tabata e decision corecto di a reduci su sentencia”.

Obama a sigui bisa, cu den su punto di bista, e reduccion tabata tin sentido, door cu Manning a bay huicio, e caso a cana su caminda y el a asumi su responsabilidad pa e crimen. Su sentencia tabata hopi mas halto cu otronan cu tambe a filtra informacion.



“Pies secos, pies mojados”

Tocante su decision di pone un fin na e politica di”pies secos, pies mojados”, caminda cu e Cubano cu logra yega tera firme Mericano, lo haya derecho di estadia. Pero Obama a dicidi di pone fin na esaki, bisando cu esaki tabata un forma bieuw di hiba politica cu ya no ta funciona mas awendia”.



Rusia

Over di Rusia, Obama tabata cauteloso den su comentarionan tocante e vinculonan mas amistoso cu Moscu. El a splica cu un relacion constructivo entre ambos pais, ta forma parti di e interse di Merca y interes di mundo. Segun Obama, e “spirito conflictivo” di Putin “a haci e relacion entre e dos paisnan hopi mas dificil”.



Israel y Palestina

Pa presidente Obama e conflicto entre Israel y Palestina a causa cu e “status quo” actual, ta jaco e situacion “insostenibel”. “Mi a asumi e cargo aki y mi tabata kier a haci tur lo posibel pa encurasha combersacionnan serio di pas entre Israel y Palestina”, el a sigura. Pero el a bisa bon cla tambe cu no por forsa dos partido den un conflicto pa yega na paz cu otro.

Obama a sigui bisa cu si no yega na un solucion entre e dos estadonan, esey kiermen cu Israel no por ta “hudieu y democracia pareu”. El añadi cu e voto pa e resolucion di Nacionnan Uni na december tabata pa manda “señal di alerta”.



Palabranan final

E conferencia di diaranson tabata e ultimo aparicion publico di Obama, prome cu e bandona e Capitolio di Merca diabierna proximo y asina comberti su mes den ex- president. E palabranan di despedida cu el a uza tabata pa busca un perspectiva sigur, pa no bisa optimista di un pais goberna pa Donald Trump.

Nos ta bay ta OK

“Nos ta bay ta ok”, Obama a insisti na final di su ultimo conferencia na White House. “Nos mester solamente bringa p’e, traha p’e y no asumi cu e ta bay ta asina”.

Barack Obama ta termina su mandato cu un nivel di aprobacion mas halto desde 2009, cu un 60%.