Ultimo barco di fruta a sali for di mercado flotante di Corsou

WILLEMSTAD – E ultimo cuater barconan di fruta cu a keda den e mercado flotante di Punda, diabierna a sali for di Corsou, pa 3 or di atardi, rumbo pa Venezuela. Na e ocasion aki, lo no bin otro barco pa reemplaza nan. Esaki ta prome biaha den 101 aña di su historia. Loke te ultimo tabata un mercado colorido yena cu fruta fresco, desde diabierna a bira un sorto di “mercado fantasma”.

Di mes manera cu ainda ta existi e speranza di cu e relacionnan cu Venezuela normalisa pronto y cu e barconan aki por regresa, tameb tin interesnan discreto den cierto pa esaki no sosode. Recientemente e parlamentario pa partido MAN, Elza Rozendal a sugeri pa redestina e area di mercado flotante aki pa duna luga na artesano y comerciantenan local. Si e esaki keda concretisa, e mercado flotante cu durante un siglo tabata parti di un siglo tabata parti di e patrimonio historio y cultural di e isla, lo a yega na su fin.

Otro factor cu ta menasa e continuidad di e mercado flotante seriamente, entre otro, ta cu Reino Hulandes ya caba ta considerando e opcion di actua cu reciprocidad na loke nan ta considera un “embargo” parti di e gobierno Venezolano.

Hopi tabata e ciudadanonan cu a congrega dilanti di e mercado flotante pa presencia e partida di e barconan aki. Mientras tanto, hopi ta esunnan cu tin speransa di cu e situacion cu e pais bisiña lo normalisa y consecuentemente nan por bin bek cu nan productonan.

