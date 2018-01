UEA no ta contento cu e forma con STA a drenta Elmar

UEA no a keda contento cu mediador pa e forma cu STA a drenta Elmar pa cual mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius ta amplia ariba esaki.

Dirigentenan di UEA a reuni cu mediador di gobierno prome cu aña a caba y nan a papia mas bien di nan preocupacion ariba e asunto di pension. Ariba e punto aki no a bay den detaye, pa motibo cu ta dos parti ta envolvi, si por yam’e asina. Bo tin e situacion den cual tin e contracto colectivo cu UEA a firma cu gerencia di Elmar, cual eultimo aki a pone hopi cla pa tur partido na mesa, cu e contracto colectivo aki ta keda vigente pa tur hende. Tanto pa e trahadonan cu a bay pa otro sindicato, den e caso aki STA.

Dirigentenan di STA ta na altura, solamente si e otro bay di acuerdo, e ora por cambia e contracto, of si tin textonan cu no ta di acuerdo cu ley. Tin un contracto colectivo cu ta bay te 2020. Kisas Sr. Geerman ta mescla e parti, cu si mester tabata tin un referendum, mientras tin un contracto colectivo. E referendum a tuma luga, pasobra cu e trahadonan ta scoge pa un otro representacion. Pero esey no kiermen cu e contracto colectivo ta cambia. E contracto colectivo ta keda vigente, y e contracto colectivo ey, y por cierto UEA, cu a keda poco miembro, ta e contracto colectivo ey ta keda vigente pa tur trahado pa cual e ta keda aplicabel.

Si e partidonan dicidi cu nan kier cambi’e, esey kiermen cu ta hunto nan mester bin y cambi’e, pero esey no ta e caso aworakinan. E parti mas importante ta, cu mediador a papia cu e directiva di e Fondo di Pension, pa atende cu poco di nan preocupacion cu nan tin. Pero, segun Sr. Pontilius, e directiva di fondo di pension a actua segun ley. Mediador lo reuni cu nan un biaha mas pa si nan tin duda ariba e parti di e ley mes ariba e contracto colectivo, gerencia di Elmar tabata hopi cla, cu nan no ta mira motibo pa cambia ningun texto den e contracto colectivo vigente.

Den e caso aki, UEA no necesariamente mester bay di acuerdo. Gerencia di Elmar por bisa cu tin articulonan cu nan lo kier cambia. Pero mester tin dos partido, ya cu ta dos partido a firma e CAO. UEA ta e partido cu a firma y el a keda cu poco miembro. Ta masha poco sa habri un contracto colectivo di nobo. El a yega di pasa caba, cu a habri un CAO door cu a constata cu tin articulonan cu no ta legal, of cu tin violacion di ley den nan. Pero mas cu tur cos si tin cambio den e compania su situacion financiero. No ta tur ora un cambio ta pa mehora, pero door di crisis ta haci cambio den contracto colectivo. Hopi biaha ta eynan ta bin e cambionan. No necesariamente e cambionan ta pa mehora, pero door cu crisis ta surgi, ta haci cambionan den e contracto colectivo. Y pa cuida e pan di cada dia di e trahado y di e compania, segun mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius.