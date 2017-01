Tyrone Bremo: Mas di 100 keho di trahadonan a drenta FTA pa problemanan cu nan ta confronta cu trabao

Tyrone Bremo a duna un bista riba e cantidad di keho cu ta bezig ta atendiendo y cu a atende sigur den aña 2016. Pa loke ta e cantidad cu a yega na e oficina di FTA ta un total di 140 keho registra. Ainda ta bezig atendiendo un 49 keho y por bisa cu tin 47 keho cu a wordo pasa den man di abogadonan di e sindicato.

Cu keho ta papia di cualkier problema cu e trahado ta confronta na trabao, di un warning inhusto, te na suspension y pa retiro. E aña aki a topa cu hopi warning, hopi suspension y sigur hopi retiro y hopi di esakinan a caba den man di abogado, pa asina por a yega na algun caminda na un areglo of a bay corte y ta hues mester a duna su veredicto.

Ta purbando di haci tur loke ta posibel pa mehora sigur e servicio aki pasobra ta un di e corebusinessnan y ta haciendo tur posibel pa automatisa e proceso aki pa purba di forma e shopstewardnan pa por atende cu e problemanan aki mas miho. E realidad ta cu hopi di e problemanan cu ta pasa na trabao, no ta yega toch na e sindicato, door di sea falta di comunicacion of e cultura di miedo cu lastimamente ta reina hopi.

E hende ta prefera di guli, wanta y esey no ta na su luga. Pa atende e problemanan y pa e problemanan bira menos, e trahado mester cumpli pa loke ta su trabao y di dos ta cu e mester ta e prome pa stop e abuso. E mester ta esun cu ta bisa no. E mester ta esun cu ta purba di pone un paro su mes, y una bes e haci esey e proceso pa atende cu e problema ta bira hopi mas facil akinan.

FTA tin algun problema ainda na Riu pa loke ta control di trunk, caminda cu e compania ta bisa cu e ta coopera cu e sindicato pa por haci esaki, pero den accion e no ta asina. Ainda e ta un bay bin y por pronostica cu si no ta yega na un solucion pronto, esaki tambe ta bay bira un caso mas cu e abogado tin cu bay atende of tambe un protesta.

Ta spera cu por atende cu esaki pasobra e tin un mal ambiente na trabao. E trahado no ta contento cu loke e ta gana y ta cuestiona si e compania ta paga debidamente. No ta compronde e motibo pakico e compania mes no kier yuda pa sali for di e incertidumbre aki y por yuda di tin un miho clima na trabao. A menos tin cosnan pa sconde.

Pero esey ta algo cu ta spera di por soluciona pronto. Tambe na Hilton awor aki ta purbando di outsource un departamento y e no ta facil. Y e principio di e sindicato no ta esun di negosha pakete. Tin caminda cu e compania ta keda haci fastioso cu e trahado, cu na cierto momento nan ta bisa pa yuda pa haya algo bon. Pero e situacion no ta facil, el a ripiti. Na Barcelo tin e mesun situacion caminda cu compania ta acercando un grupo mas grandi di hende pa purba di, segun e compania, trece caranan nobo, pa purba di haci e cambionan cu nan mester. E compania ta bisa cu no ta meet e standardnan cu e kier. Nan ta un di esunnan cu mas ta low den e rates, segun e compania ta bisa y nan ta sinti cu pa haci e cambio aki, nan mester cambia un grupo di hende, pero ta cantidad di hende cu ta leu di edad di pensioen. Esey no ta algo pa dicidi awe pa manda hende cas, segun Bremo.