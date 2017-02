Turkia ta anuncia programa pa paga welanan pa cuida nan nietonan

ISTAMBUL, Turkia – Turkia lo lansa e primavera aki un proyecto piloto pa paga un sueldo na welanan di menos di 65 aña pa cuida nan nietonan, e minister di trabao, Mehmet Muezzinoglu, a anuncia awe.

E proyecto lo bay ta preparando durante e luna aki y lo cuminsa na funciona na Maart, inicialmente cu 5000 famia di e provincianan di Istambul y Bursa, caminda cu lo añadi despues otro mil di shete provincia mas, e minister a detaya den declaracionnan recogi pa e corant Hurriyet.

E welanan no por tin mas di 65 aña y lo cuida babynan di entre seis luna y un aña di edad, di loke nan lo ricibi un sueldo mensual di 425 lira, cual ta mas of menos 100 euro, e ekivalente na 30% di e salario minimo interprofesional.

“No ta importa si e wela ta ricibi un hubilacion of no, si e cobra un salario of no. E condicion economico di e wela no ta plantea, loke ta importante ta cu no tin problema di salud,” Muezzinoglu a bisa.

Sin embargo, el a bisa cu e proyecto kier beneficia specialmente na famianan di nivel abao di ingreso, di loke solamente lo scoge esnan caminda cu e sueldo di e mama no ta supera e ekivalente na dos salario minimo y e ingreso total no ta alcansa e tripel di e salario minimo.

“Si e proyecto piloto bay bon, por reconsider tambe e limite di 65 aña di edad, pero ainda no ta sigur,” Muezzinoglu a delanta.

Durante di loke ta keda di e luna, e Minister lo ricibi solicitud di e famianan cu kier participa den e programa, cu lo cuminsa na paga e sueldonan na Maart y lo prolonga inicialmente durante un aña.

“Cu e proyecto aki nos kier reforsa e muhernan y aumenta e empleo femenino. Nos kier pa nan por proteha e famia y e muchanan sin bandona vida laboral,” e minister di famia y asuntonan social, Fatma Betul Sayan Kaya, a declara den e acto di presentacion di e proyecto.

