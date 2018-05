Turkia su economia ta tambalea door di problemanan monetario

ANKARA, Turkia- Turkia ta purbanda desesperadamente pa para e colapso di su moneda. Esaki lo por causa un crisis economico husto na e momento cu e pais ta preparando pa vota.

E lira a perde 20% di su balor contra di dollar Mericano, desde comienso di aña, causa door di e un movimento amplio di inversionistanan pa no inverti den mercadonan surgiente pero inverti den e mercado Mericano.

Pero e crisis monetario a escala rapidamente despues cu na comienso di luna, presidente Turco Recep Tayyip Erdogan a indica cu e lo kier tuma control over di establece e tasanan di interes, cu el a describo como “e raiz di tur cos malo”.

Mientras cu inversionistanan, di nan banda, a bula afo di e lira, esaki a pone cu e balor a cay bou di 20 cent di dollar, segun Banco Central di Turkia a anuncia diaranson un sesion di emergencia a indica cu lo baha e tasa di interes for di 16.5% te cu 13.5%.

Mas medida na caminda?

Despues di un subida modesto despues di un disminucion di e tasa di interes, e balor di e lira a baha atrobe. pero según expertonan tin mas medida na caminda.

Inflacion tabata rond di 11%, pero e caida den balor di e moneda ta pushando e prijsnan mas halto ainda. Habitantenan ya caba a cumisna sinti e efectonan di e crisis monetario y ta preparando pa “hala faha mara”.

E pais ta importa biyones di dollar na productonan anualmente, incluyendo auto, paña y frigidaire. E productonan aki ta birando mas caro dia pa dia.

Erdogan, cu ta buscando su reeleccion dia 24 di juni, parce di a hala atras di su menasa di interveni den e polisa monetario.

Pero expertonan ta di opinion cu e movecion tabata un mucho poco, mucho laat. E daño ya caba a wordo haci.

Problema pa Erdogan?

Erdogan a anuncia luna pasa cu Turkia lo tene eleccionnan parlamentario y presidencial na Juni, cual ta un aña antes di loke tabata ser spera. Esaki ta bin despues di un referendum di aña pasa, cu a transforma parlamento Turco di un democracia parlamentario pa un presidencia ehecutivo poderoso, dunando e siguiente presidente un mas poder.

E ganado di e eleccionnan na juni, lo por haci uzo di e podernan aki mas prome cu tabata pensa. Erdogan tabata e faborito.

Pero algun analista ta di opinion cu su reeleccion no ta garantisa.

“Esaki lo por tin su consecuencianan pa Erdogan durante e votacionnan”, segun Timothy Ash, un experto Turco. “Turconan berdaderamente ta preocupa pa e tasa di cambio”, el a agrega. El a sigui bisa cu e caida di e lira lo por crea duda entre e votadonan tocante e capacidad ecomico di Erdogan.

Erdogan, cu tabata prome minister entre 2003 te cu el a wordo eligi presidente na 2014, semper a broma cu su logronan economico, cual a beneficia e base electoral di clase abao y clase medio.

Siman pasa, el a purba di culpa otronan di e problemanan monetario.

“E fluctacionnan den e tasanan di cambio ta debi na factornan global y no ta Turkia so ta sufriendo a consecuencia di esaki”, el a bisa, segun e agencia di noticia estatal Anadolu.

