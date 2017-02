Turistanan ta declra cu desconocinan a kibra e porta di glas di cas cu nan ta huur

Diamars 7 di Februari 2017 Central di Polis ta manda un patruya pa un adres na Paraguana. Central a geef door cu e persona cu nan tabata tin problema pa scucha of compronde e persona na telefon. Na nan yegada agentenan ta encontra cu un grupo di turista cu ta declara cu desconocinan a drenta den nan cas cu nan ta huur y cu esakinan a destrui un glas di porta. Agentenan en berdad ta constata cu e porta banda di pabao tabata destrui.

E huurdonan a declara cu dia 7 di Februari, entre 10 or y mei y 11 or di anochi, algun di nan tabata den e cushina y otronan tabata pafo den e cura. Y tur cos tabata na ordo. Un poco despues pa mas o menos 2 or di marduga, ora cu nan ta prepara pa bay drumi, e denunciante ta ripara cu e porta di su camber tabata kibra pa cual el a yama polis.

Polisnan a constata cu e camber no tabata reboltea y paden di e cas tampoco. A haci un control rond di e cas, pero no a topa cu nada inusual. Den e resto di cas tambe tur cos tabata na ordo.

Despues, pa mas o menos 3 or y mei, un melding ta drenta cu e huurdonan a skucha un hende den e cura banda patras. Na nan yegada oficialnan di polis ta papia cu e bisiña, cu a declara cu e la bin na e cura pa motibo cu el a tende un grito y el a bin check si tur cos tabata na ordo.

E huurdonan a declara cu nan ta tende un porta dal den e tv- room y a kere cu tabata tin hende paden den cas. Agentenan a haci un control tanto paden y pafo, pero un biaha mas no ta topa cu nada inusual. Central a wordo poni na altura.