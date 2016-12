Turista ta wordo horta na Baby Beach

Comandante na warda ta dirigi patruya di Visibility San Nicolas na baby Beach, den cuadro cu un ladronicia, caminda cu aparentemente e sospechoso ainda tabata na e sitio. Eynan polis a wordo acerca pa un turista femenino yama CD, kende a declara cu e tabata landando. Durante cu e tabata landa, el a mira un homber color bruin cla, bisti cu un camisa blauw cla sin manga y un carson preto, a bay cu un tas color cora cu shinishi di e marca “Slam” (den dje tabata tin camra Go Pro Preto, un samsung note 4 y un iPhone 6S color cora y roos.)

E homber tabata tin un pechi preto y su cabey tambe tabata preto. Algun hende riba beach a wak’e y a cana bay pe. El a laga e tas riba beach y a cana bay. El a bay para banda di un auto blauw Hyundai modelo i-10 y a para manera cu e tabata wardando un hende. Un testigo a acerca polis y a declara e mesun storia. Tambe na a bisa cu e homber tabata hunto cu un muhe color bruin cla, cu cabey preto. E tabata tin un badpak preto bisti. Polis a controla e number di auto cu nan a haya y a bin resulta cu e ta di e homber AS biba na Savaneta. Polis a bay hunto cu e testigo pa asina por reconoce e sospechoso, pero sin resultado.

Polis a controla na pia tambe den vecindario, pero no a topa cu ningun hende cu ta cuadra cu e descripcion.