Turista pasando malo den hotel despues cu su camber a wordo overbooked

Central a dirigi patruya na un high rise hotel pa un caso di un turista cu a sinti su mes engaña. Eynan nan no a topa cu ningun hende, y hasta e securitynan no tabata na altura. Despues a haya un nader bericht for di Central cu e turista a cana bay na un otro high rise hotel. A bay eynan y a bin topa cu e dama Mericano cu a bisa cu e yama AMW, kende a declara cu el a yega Aruba bispo di pasco. Segun e, el a reserva esaki via e website “Expedia.com”. El a declara cu el a reserva un camber den un hotel na Playa. Ora el a yega, e personal a bisa cu nan ta “overbooked” y cu no tin mas camber. Nan a percura pa haya un otro luga pa AMW, un camber na un hotel na Wayaca. Segun AMW e camber no ta cumpli cu su expectativanan. El a bisa cu diamars, rond di 9’or di mainta, personal di dicho hotel a bah’e na hotel zone cu e afspraak cu nan lo busk’e bek. Esaki a wordo priminti pa personal di dicho hotel, pa compensa AMW di su expectativanan. Te na yegada di patruya na e sitio, e no por a haya contacto cu e personal di dicho hotel pa busk’e. AMW no a mira ningun otro solucion sino yama polis pa e intermedia pa e haya su placa bek y pa e no keda riba caya. Polis a hib’e na dicho motel na Wayaca. E lo a keda un anochi mas y durante oranan di mainta e lo yama polis pa intermedia pa e haya su placa of un parti di dje. Polis a wak cu e camber di AMW en berdad tabata den mal estado y e baño tabata tin un holo pisa di pos. Polis a logra drenta den contacto cu yiu muhe di e doño di “The big House”, kende a wordo poni na altura y lo percura pa sigui handle e asunto. Central a wordo poni na altura.