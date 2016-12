Turista no kier a paga su debe den bar

Central ta dirigi patruya na un High Rise Hotel pa un intermediacion. Eynan a papia cu e homber K., kende a declara cu un cliente na Tipico Bar na San Nicolas a bin bebe y a laga un debe di 140 florin atras. Despues e cliente a laga tumba. Segun un amigo di e cliente, e homber RAS, e cliente yama J. Polis a bay na e camber di e tal J. aki, pero e no tabata habri e porta of e no tabata tey den camber. Polis a bay bek na RAS, kende no kier haya problema y tabata dispuesto pa paga e debe di su amigo. Pero e no tabata tin placa cun’e y a bisa cu e lo paga e debe e dia siguiente. RAS y K. a bay di acuerdo pa presenta den oranan di merdia na Tipico Bar Restaurant, pa asina cancela e debe. Central a wordo poni na altura.