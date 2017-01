Turista kier a paga cu 100 dollar falso na Superfood

Diahuebs anochi, pa mas o menos 8 or y mei di anochi, patruya di polis ta wordo manda pa Bubali, na altura di Superfood caminda un turista lo a paga cu 100 dollar falso, pero a kita esaki bek for di e cahera y tabata kier a bay for di e luga.

Na yegada patruya ta papia cu e cahera y esaki ta declara cu na momento cu e kier a controla e biyete di 100 dollar, el a bin ripara cu esaki ta falso. E turista na su turno a declara, cu e no tabata sa kico e personal di Superfood lo kier a haci cu e biyete falso, y ta p’esey e kier a tum’e bek for di e cahera. Pero personal di Superfood a sigui procedura y a notifica polis. E biyete a wordo tuma den beslag.