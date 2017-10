Diamars atardi varios unidad policial di strandpolitie a despacha nan mes pa Riu Palace Hotel unda na di ocho piso a surgi un problema entre pareha turista. E homber no tabata kier e muhe mas den camber y aki e dama turista kier a benta su curpa for di ocho piso paso e homber no kier e mas. Den combersacion cu e turista e hotel a logra busca un otro camber pa e turista femenino keda drumi tanteen te dia nan biaha bek.