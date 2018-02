Turista gara cu saco di mangel THC pasa pa autoridadnan concerni

Dialuna 5 Februari ultimo, Douane a gara un turista cu kier a drenta cu 2 saco di mangel di THC, cu ta un derivado di marihuana. Sr. Rodrerick Croes, director di Douane a splica e incidente aki.

E substancia aki lo ta prohibi pa drenta na Aruba, anto douane a haci un bon trabou dor di sak’e afo. Apesar di cu e turista a trece esaki pa uzo personal, e no a wordo treci pa bende y no ta representa un peliger pa Aruba. El a trece esaki pa uzo propio. A splica e turista cu esaki ta prohibi na Aruba, y Douane lo sigui cu nan controlnan.

Mester informa na e turistanan cu algun productonan y substancia of droga cu lo no por trece Aruba y cu esaki lo por yuda Douane na minimalisa e casonan manera esaki. E metodonan pa revisa maletanan, mediante tecnologia moderno, pero maletanan ta wordo habri si tin mester, of a traves di scanner lo por controla, manera den e caso aki e funcionario di Douane a ripara e caso aki riba e scanner.

E procedura cu Cuerpo di Aduana den un situacion di un turista of local ora a ser haya cu droga na airport ta detene e persona, kita e substancia di dje, y pone autoridadnan pertinente of polis na altura y nan lo dicidi si e persona lo bay deteni of haya straf. Departamento di Aduana tin algun autoridad cu lo ta contempla den e ley, pero den e caso aki mester pasa e caso na instancia concerni.

Den e caso cu tin mangel cu droga, mester percura pa esaki no lo drenta Aruba, door cu muchanan lo ta suscetibel y por lo haya un mangel di un hende y e ta forma un peliger pa e comunidad. Den e caso aki Director di Aduana a recomenda pa FADA reforsa e trabou, den e parti di informa na e comunidad cu tin un droga manera mangel den e caso aki, y tambe pa esun cu ta sali for di Aruba tambe, pa nan tene na cuenta cu por topa cu algun sorto di droga den e modalidad di mangel tambe. Departamento di Aduana lo sigui traha manera semper, gefocus riba tur e risico di tur locual cu por bin drenta na Aruba cu ta ilegal manera droga of arma di candela, segun Sr. Roderick Croes, director di Cuerpo di Aduana.

