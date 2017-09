Turista a namora di muhe y a perde placa

A presenta na warda di polis e homber JAMV y a conta cu e ta un turista y ta kedando na un hi-rise hotel y kier a conta polis algo. El a declara cu riba dia 26 di augustus, banda di 2’or y mey di marduga, e tabata na Sand Bar y eynan el a topa cu un muhe yama Annaberth. Nan tabata bebe hunto y despues a cana bay direccion di lama unda cu nan a bay frei. Poco rato despues el a ripara cu e falta 180 dollar. El a puntra e muhe su el a bay cu e placa, cual e muhe a nenga y despues a cana bay. E no kier a yama polis, pasobra e tabata burachi y a sinti cu no tabata importante. El a wordo manda polis pa su amigonan pa asina duna un declaracion riba e muhe aki. E muhe tin cabey blond, wowo blauw, postura delega y ta midi mas of menos 160 meter y su nomber aparentemente ta Annaberth. Mas e no sa di e muhe.