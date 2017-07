Turista a keda herida despues di pleito na Amsterdam

AMSTERDAM, Hulanda – Un turista a keda diasabra merdia levemente herida despues di un pleito na Amsterdam. El a cay for di trapi durante un pleito cu e huurdo di un adres di Airbnb, caminda cu el a keda cu tres amiga.

Segun polis, a tuma luga un discusion despues cu e muhenan no a bandona e luga despues di e ora palabra. E pleito a escala y e victima a haya basta golpi. Si e homber a push’e for di e trapi, esey ta wordo investiga. En todo caso, e homber a spanta hopi, segun un vocero di polis.

Keho

E homber di 47 aña ta deteni pa investigacion. E muhe ta den hospital debi na heridanan leve. El a haci denuncia.

Fuente: www.rtl.nl