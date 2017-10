Turismo di Aruba a conoce un aumento di 0.4% den September

E total di turismo ‘stay-over’ pa nos isla a keda casi igual cu un aumento di 0.4% si compara esaki cu september 2016. Si exclui e bishitantenan di Venezuela, por mira un aumento di 11.3% cual ta igual na un total di 66.090 bishitante pa nos isla. No obstante e caida di mercado Venezolano, e aumento aki ta un indicacion di stabilidad y crecemento continuo di Aruba su turismo. Alabes, e cifranan ta indica crecemento den mercadonan clave pa Aruba, manera Merca, Canada, Brazil, Argentina y Alemania.

Pa e asina yama year-to-date 2017, 797.457 turista a bishita nos isla, cual ta 6.2% menos cu e mesun temporada aña pasa. Si nos exclui e bishitantenan Venezolano, por mira un aumento di 7.9%, ekivalente na 726.444 bishitante.

Turismo ‘stay-over’

Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Compara cu september aña pasa, pa 2017 e turismo procedente for di e continente Norte Americano a aumenta cu 13.1% y ta trece 59.2% di total di turismo pa nos destinacion. Na september, Merca a aumenta cu 12.6% y Canada cu 22.1%. Pa e prome 9 lunanan di 2017, e continente aki a subi cu 9.3% pa turismo pa Aruba.

Continente Latino Americano a baha cu 22.3% di cual Venezuela a baha cu 35.7% compara cu september aña pasa. Brazil a subi cu 43.1% y Argentina a subi cu 24.5%. E continente di Latino America ta trece 26.1% di e total di turismo pa luna di september na nos isla. Pa e prome 9 lunanan, turismo procedente di Latino America a baha cu 38.8% primordialmente mara na caida for di Venezuela.

Pa loke ta Europa por nota un cu turismo a aumenta cu 7.4% compara cu e mesun luna aña pasa. Hulanda a keda casi igual, cu un aumenta di 0.5% y Alemania a aumenta cu 25.3%. E continente Europeo ta representa 11.4% di turismo pa Aruba pa luna di september.

Pa e prome 9 luna, Europa a trece 5.2% turista mas pa Aruba compara cu e mesun temporada na 2016.

Turismo crucero

Durante september 2017, 23.863 pasaheronan crucero a bishita nos destinacion riba un total di 12 diferente barconan crucero. Compara cu luna di september aña pasa, turismo crucero a crece cu 11.5% (september 2016 Aruba a haya 21.411 bishitante for di 7 crucero). En total pa e prome 9 luna di 2017, Aruba a ricibi 537.069 pasaheronan crucero for 225 diferente barco. Esaki ta ekivalente na un aumento di 22.3% pasahero adicional pa nos isla (20 barco crucero mas) compara cu e mesun temporada aña pasa.

Ademas di e cifranan aki, ta bon pa menciona cu september ta e ultimo luna di e asina yama ‘low-season’ (temporada abao) cu normalmente ta for di luna di mei te cu september. Como parti di e strategia di A.T.A. tawata enfoka pa crece mas tanto posibel durante low season ta demostra den resultado di crecemento cu 77.3% compara cu e low season 2016.

Turismo en general pa Aruba:

Merca y Canada su prestacion ta fuerte, hunto cu diferente otro mercado. Parti esencial di e strategia di A.T.A. tabata pa sigura cu entrada pa medio di turismo wordo afecta menos cu ta posibel. Pa esaki, aña pasa 2016 a inverti entre otro AWG 4 miyon adicional den mercadeo na Merca, cual a pusha resultado di ultimo kwartaal di 2016 y durante 2017. E aña aki a inverti AWG 2 miyon adicional pa sigui pusha Merca. Si compara volumen di Aruba pa cu otro destinacionnan den region di Caribe, por ripara cu nos destinacion ta wordo afecta fuertemente pa cu e situacion di Venezuela, aki mester tene na cuenta cu Aruba ta e mercado primario pa Venezuela tambe, den area di Caribe. E impacto di Venezuela ta wordo sinti na Aruba relativamente mas riba area di volumen, pero no riba aspectonan cu ta mara na ingreso pa medio di turismo. Venezuela ta kedando un mercado cardinal, pero ora ta papia di mantene y sigui desaroya Aruba su turismo, ta importante pa sigui cu e enfoke riba mercadonan principal y continua na explora mercadonan nobo atravez di strategianan agil y diversifica. Conforme strategia pa sigui pusha mercadonan otro cu Venezuela, lo sigui intensiva esfuerzonan den ultimo cuartal di e aña aki na Merca. Merca su resultadonan fuerte, combina cu un region Latino Mericano (excluyendo Venezuela) y Europeo fuerte, ta resultando den entrada creciente pa medio di turismo asina compensando tambe e impacto di Venezuela su volumen cu ta bao presion.

Tourism Receipts / Central Bank of Aruba

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa cu e prome tres luna (Q1) di 2017, a contribui cu AWG 872.5 miyon den nos economia, cual ta un aumento di 3.5% compara cu e mesun temporada na 2016.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa e luna di september, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 2.1% compara cu 2016. Esaki den cifra ta US$ 172.28 na 2016 compara cu US$ 175.94 pa 2017. Pa e ‘Year-to-Date’ esaki a resulta den un aumento di 3.6% di US$ 229.09 na 2016 pa US$ 237.44 den 2017. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 5.4% di US$ 139.56 na 2016 pa US$ 147.04 na 2017. Pa e prome 9 lunanan di 2017 esaki a aumenta cu 9.2%, na 2016 e tawata US$ 183.88 y pa e mesun temporada den 2017 el a subi pa US$ 200.72 E anochinan ocupa (ORN) pa camber a aumenta cu 4.7% pa september 2017 y pa e ‘Year-to-Date’ 2017 el a aumenta pa 6.5%. Gran parti di e aumento aki ta debi cu Tropicana Resort a habri cu 53 camber adicional fin di december 2016.

E cifranan di AHATA ta basa riba 14 propiedadnan incluyendo mayoria di tur e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba.