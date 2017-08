Turibana Loop lo ta dia 10 di September proximo

E siguiente Turibana Loop lo tuma luga dia 10 di September venidero. Sra. Monique Embden, directora di IBiSA a splica cu e caminata aki ta di 10.5 km y ya por cuminsa registra pa e actividad aki. E aña aki por haci’e online, door di yena tur bo informacion bo mes. Asina ta mas facil pa sa cu e datonan ta corecto. No obstante, Sra. van Embden ta pidi tur persona pa controla tur bo datonan ta corecto prome cu bo confirma.

E pago ta tuma luga na IBiSa mes, cu ta situa na Frankrijkstraat na e oficina principal.

Informacion cu ta regarda e careda aki ta disponibel na e oficina principal pero tambe na

Sportcentrum San Nicolas. Esaki lo tuma luga dia 10 di September y e caminata ta sali 6 or di mainta. Por haya e ruta ariba e rednan social di IBisA. Ta pidi tur hende pa tene cuenta cu e ta algo mas cu 10 km. Ta permiti tambe esunnan cu ta cana pa participa, pero no tin premio pa esunnan cu ta cana.

E aña aki, e ta posibel pa registra online. Loke a cambia e aña aki, ta cu tin t-shirtnan dryfit

disponibel, pa cual cu e costo di registracion a subi un poco. A purba di tene e gastonan mas abao posibel. Pa localnan esaki ta 20 florin y pa internacional 15 dollar, segun Sra. Monique van Embden, di IBiSA.

Lo haci uzo di e sistema digital pa saca e resultado. E ta un chip poni patras di e BIB. Hopi

importante pa ora ta paga y busca e BIP, ta pa no dobla e BIP. Ora ta busca mas BIB nummer, no solamente esun di bo mes, pero di famia, amistad of colega, no bruha e BIBnrnan. E BIBnr ta un number personal. Bo tin cu percura cu e BIBnr cu bo bisti e dia ey ta klop cu bo datonan personal. Unabes cu erornan ta sosode pa via cu a cambia BIB, Ibisa no por coregi. Y consecuencia ta cu posiblemente bo por cay pafo di premiacion.

E sistema a wordo purba den diferente careda, como tambe den careda di tercera parti. E bon ta cu di biaha e resultado ta disponibel. No ta worry con lihe of con poco poco bo ta yega e Finish Line. Esey ta keda bo resultado. Lo bay tin diferente post disponibel online, pa wak unda e post di awa ta. Sea consciente, pa ora ta e bowley, cual ta e sistema cu ta uza, pa no tiranan den naturaleza ta. Desbentaha ta cu e por bula bay facil, bentaha pa e coredo ta cu e ta facil pa pone den bo saco di carson of blusa, pa wantanan te ora cu ta wak e bari sushi. Asina ta evita di susha nos medio ambiente. Ta urgi cada un di e participantenan, pa sea consciente di nos naturalesa, segun Sra. Monique van Embden, di IBiSa.