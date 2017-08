Tur studiante di Colegio Arubano mester bin cu nan uniform

Pa e aña escolar aki a cuminsa hopi positivo, segun Uka Hernandes-Wernet di SMOA.

Un di e problemanan cu kier cuminsa tackle, ta e uniform. Colegio tin un uniform, pero sa tambe cu pa alumnonan ta tolera hopi cos. Mester cuminsa un caminda. Lo bay cuminsa awo pa informa tur mayor atrabes di un carta, unda cu ta avisa nan cu lo bay pone mas atencion riba e uniform, cu ta un regla caba, pero muchanan tabata bin cu hopi short cortico y ta bay implement’e bek.

Tin un grupo di docente cu a pone nan mes disponibel, hunto cu schoolleiding, caminda cu mainta tempran ta para na porta y na momento cu e mucha baha cu short cortico, ta avisa e alumno pa yama su mayor, pa cambia paña. Mayornan sa di e reglanan, pero toch e muchanan ta bin asina scol. Ta mira e mucha asina sinta, a core full e caminda y pa evita cu mester bay cas bek, Hernandes a comenta, pa e alumnonan mantene nan mes na e uniform.

Tin scol, algun di nan basico, tin saya/short. Pa e scol tin full un uniform ta un regla. Segun Hernandes, e regla ta existi. Tin carson largo of te na rudia. Pero, pa hopi aña, tur color cu e alumno kier bisti y e tshirt cu e emblema di Colegio, tabata asina. Tambe pa e aña aki lo bay pone un tiki enfasis, loke ta bin na e pia. El a bira manera cu e muchanan ta bin cu e flip flopnan cual ta mas adecua pa lama. E no ta asina higienico tampoco, ya cu por cana pia bao. Pa evita esey, esey tambe ta bay bin como un regla adicional, cual ta e parti caminda cu tin cu bin cu un keds of un sandalia. E mester tin un strep patras.

Hernandes a splica cu esaki ta den reglanan caba. Loke el a haci ta recorda e mayornan. Tur aña e tabata tey, pero el a wordo tolera. A sinta cu e grupo di docente, y tur hende a haci un compromiso, cu ta bay traha riba esey, Hernandes a splica.