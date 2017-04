Tur instancia lo traha hunto pa yuda e victima mas lihe

Fundacion Hende Muhenan den Dificultad kier uni tur instancia hunto y Sra. Magaly Maduro Coordinador di Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta splica mas di esaki.

E fundacion ta existi 21 aña caba y den tur e añanan aki, a ripara cu cada hende ta trahando ariba su mesun isla. Y ta e slachtoffer ta esun cu no ta beneficia di tur e servicionan cu por duna. Tur e instancianan a bin hunto, pa asina bay commit nan mes, traha protocolnan mes, pa yega na protocolnan pa interveni pa, si ta necesario, e cliente por yama e nr di alarma y asina tur ta traha hunto pa yega na un solucion pa e problematica. Manera e situacion ta actualmente, ta dura lunanan largo prome cu e victima por haya e yudansa cu e mester.

Fundacion Hende Muhe den Dificultad a tene un charla general, pa asina e comunidad sa cu kico nan ta bezig awo. Despues di esaki, ta wak di por haya dos persona di cada organisacion cu ta commit su mes, pa asina traha protocol pa asina tin un planning di tempo pa fin di aña ta asina leu, cu e ta bira algo concreto.

E rol di Fundacion Hende Muhe den Dificultad ta esun cu ta zorg pa e victima haya opvang, dun’e un luga di keda, y despues e proceso ta sigui. Segun Sra. Maduro, loke ta pasa actualmente, cu ora un slachtoffer cay, e mester bay polis y polis ta tuma dos pa tres ora prome cu nan wordo atendi. Y no ta tur ora e persona ta haya copia di e aangifte. Dado momento, lo kier yega asina leu cu lo tin dos persona na polis sa con e situaicon mester wordo trata, e proceso ta bay mas lihe. E experiencia awo ta dura lunanan largo, prome cu victima haya e ayudo necesario. No solamente e huridico, pero tambe esun psicologico. Esaki lo trece cun’e cu lo bay traha na un manera mas eficiente.

Sra. Enid de Kort, di Departamento di Asuntonan Social, hunto cu Fundacion Hende Muhe den Dificultad, ta bezig cu un proyecto cu ta “Teen Dating Violence”. Fundacion ta purbando pa esaki bira parti di e curiculo na scol, pa mustra kico ta violencia domestico. Situacion den sociedad a para bira cu e no ta wordo mira como abuso, pero mas bien como algo normal den e cultura. E parti di conscientisacion ta hopi importante, segun Sra. Magaly Maduro.

Mester educa e hende hombernan tambe, no ta normal cu tin tanto violencia den pareha. E violencia entre pareha no ta bon. Un pareha no ta solamente, homber cu muhe, pero tambe muhe cu muhe y tambe homber cu homber. Tur hende mester wordo re-educa.

Mester tene cuenta cu hendenan cu tin adiccion y esey ta hunga un rol grandi, pero tambe tin hopi hende cu ta funciona hopi abao den desaroyo. Y mester reconoce esey. Nos poblacion ta, educa na un nivel abao y esey ta hunga un factor sigur den problemanan di pareha. Asina Sra. Magaly Maduro, di Fundacion Hende Muhe den Dificultad a finalisa bisando.