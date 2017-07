Tur instancia di cuido ta obliga pa registra

Pa ley tur e instancianan di cuido tin e obligacion pa registra y den cuadro di esey, ta un mehoracion di e calidad di cuido, pasobra esaki no tabata existi prome. Awo e instancia tin e deber di registra y asina aki, como Gobierno y como departamento encarga cu e calidad di cuido na Aruba, por tin un miho control riba instancianan di cuido, segun Leslie Escobar di Departamento di Salud Publico.

E ta sigui splica, door cu ta algo nobo, no ta bay di biaha pa e fase fastioso. Door cu ta un obligacion legal, e ley tambe ta stipula sancion cun’e. Pesey ta pidi tur instancia di cuido, ta acerca nan hopi amigabel y ta pidi nan y ta sigur cu nan ta haya cooperacion di mayoria di nan. Si ta asina leu cu un instancia di cuido, despues di hopi approach repetidamente, nan no cumpli cu e deber legal di registra nan mes, e ora e inspector por tuma sancion contra e instancia di cuido ey specificamente. Ley ta stipula cu e por duna un dwangsom.

Escobar a splica cu en principio ley ta bisa como prome sancion, cu ta un last onder dwangsom cu por wordo imponi pa e inspector general.

E grupo di estetica en principio tambe lo bay cay como un instancia di cuido. Eynan tin un aspecto huridico fastioso. Asina cu pasa limite di un tereno pa bay over na algo cu bao di definicion di ley ta wordo considera como cuido, e ora e ta bira un instancia di cuido. Y esey tin cu bay wordo stipula internamente.

Escobar a splica cu ayera di haci esaki den pasado y awor aki cu e ley ta duna nan mas autoridad, y mas tools cu nan por actua cune, e ta bay bira mas fuerte.