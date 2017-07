Tur instancia di cuido lo mester registra via mail

Pa ley tur e instancianan di cuido tin e obligacion pa registra y den cuadro di esey, mehora e calidad di cuido, pasobra esaki no tabata existi prome. Awo e instancia tin e deber di registra y asina aki, como Gobierno y como departamento encarga cu e calidad di cuido na Aruba, por tin un miho control riba instancianan di cuido, segun Leslie Escobar di Departamento di Salud Publico, Seccion di Asuntonan Huridico y Registracion.

Tur hende lo mester hasi esaki via mail paso e proceso di registracion lo bay asina pa despues traha un base di datos. E carta cu e peticion oficial cu e formulario cu nan mester yena, e ora denter di dos siman lo mester haya un reaccion. Den caso cu no haya un reacion, lo manda un rappel, pa nan reacciona toch. En principio no ta cu nan mes ta bin, pero e ta bin ariba peticion y invitacion di Directie Volksgezondheid.

DVG tin un lista amplio di tur e luganan di cuido y segun Sra. Escobar, si pa e di dos siman di Augustus un luga di cuido no a wordo acerca door di Departametno di Salud Publico, pa nan tuma contacto cu Departamento di Salud Publico, pa nan wak si e luga di cuido aki ta cay bou di e definicion di ley, e ora lo pidi nan pa registra. Si acaso por tin mas pregunta relaciona cu esaki, semper nan por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico, segun Sra. Leslie Escobar, di Departamento di Salud Publico, seccion di Asuntonan Huridico y Registracion.