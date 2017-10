Tur cos ta mustra cu MEP, POR y RED lo forma un Gobierno

Mescos cu lider di MEP, lider di POR, Otmar Oduber, tabata di bishita cerca Gobernador, despues cu informador, mr. Arie Swaen a cumpli cu su tarea di reuni cu e diferente partidonan e siman cu a pasa. For di e combersacion cu Oduber tabata tin cu gobernador, e direccion cu esaki ta mustra cu un posibel gobierno lo por bay wordo forma entre partidonan MEP, POR y RED. Sr. Otmar Oduber, lider di MEP ta amplia mas ariba esaki.

El a sigui splica cu e combersacion no tabata mucho largo, pa asina duna un recuento di e trabaonan cu Informador a haci durante transcurso di siman pasa. El a entrega su rapport tambe diabierna ultimo y dialun el a reuni cu e diferente lidernan, pa di e forma ey por yega na e fase e siman aki, cu lo por nombra un formador, cual ta e intension pa mira e disponibilidad cu tin entre e partidonan pa forma un Gobierno y naturalmente e ta asumi e responsabilidad di e retonan cu tin p’adilanti.

Informador lo a sinta y scucha tur hende, pa mira den ki direccion esaki lo bay, mirando cu lider di MEP a indica mainta cu gobernador tin un deseo pa e tres partidonan MEP, POR y RED forma un Gobierno. Oduber a splica cu esey tabata cla for di e tarea cu a wordo duna pa informacion den e fase di informador. Esey ta e motibo cu a scucha tur partido den e fase eynan. Awor aki en todo caso, ta exclui un partido cu ta AVP, for di formacion. E ora e tres partidonan e ora MEP, POR y RED mester bay sinta na mesa, hunto cu formador, una bes cu e informador wordo identifica y presenta pa Gobernador. E base ta cu tin un Gobierno di 11 minimo entre partido MEP y partido POR. Naturalmente kier purba di amplia esaki mas cu ta posibel y partido RED naturalmente a mustra disponibilidad. A mustra riba e hecho cu tin puntonan cu lo kier combersa riba nan. Tin puntonan di principio cu POR ta para riba dje y e mandato cu tin di partijraad ta condiciona na cierto puntonan. Den e programa di POR a pone atencion riba varios punto cu a bin dilanti mediante encuensta y encuentronan cu instancianan ya caba for di comienso di aña, cual no a cambia, a keda prioridad y pa POR como partido lo ta prioridad den formacion di un gobierno. Pero Oduber ta convenci si mira e programanan cu tin den e caso aki di partido MEP y partido RED den cierto forma, ta mira cu tin apertura pa combersa riba e topiconan di importancia pa comunidad. Tin otro topiconan cu tin cu combersa riba nan, cu no lo por forma parti di un posibel plan di gobernacion pa e siguiente 4 añanan.

Awor aki no a yega na e parti di reparticion di cartera. Awor aki prioridad ta cu Gobernador nombra un formado. E prome paso logico ta pa mira entre e tres partido of dos partidonan cu lo tin forma Gobierno pa mira kico e similaridad cu tin, mira cu entre e partidonan por forma un plan di Gobernacion na nivel nacional cu ya caba e ora bo ta baha e bandera di partido, hal’e un banda y pone e puntonan di prioridad pa comunidad padilanti. E ora no ta un programa di partido POR, di MEP of di RED. E ta bira un programa di Gobernacion pa pais Aruba cu ta encera tur hende cu ta biba riba e pida baranca aki, incluyendo esunnan cu no ta forma parti di Gobernacion, den e caso aki cu ta oposicion of minorianan cu no ta forma parti di gobernacion. E plan aki tin cu bira un plan di gobernacion cu ta encera y cu ta na beneficio di tur hende cu ta biba riba nos isla. Una bes cu esey ta identifica, e ora ey bo ta mira ken ta e miho actornan cu bo tin e ora pa atende cu e diferente cartera. Sigur lo bay tin shufflemento cu lo bay tuma luga. A bisa caba naturalmente cu no lo mantene e 9 ministerionan y naturalmente ta mira segun e prioridadnan. Por mira den e diferente programa di e diferente partido cu e enfasis lo bay cay riba e carteranan nobo. Lo combersa ariba topiconan di importancia den comunidad y tambe di topiconan cu lo no forma parti di un posibel plan di gobernacion pa e siguiente cuater añanan.

Mas aleu, Sr. Otmar Oduber a papia cu CFT riba nos situacion financiero cu sigur pa 2018 ta penoso y naturalmente no a entrega presupuesto. A pesar cu e tin masha hopi respet pa minister Angel Bermudez, toch tin cu bisa cu e minister aki a falta respet pa e inteligencia di nos comunidad. Ta compronde cu hasta for di Criminaliteitfonds awor aki kier bay saca placa pa paga salario, pa bay paga overtime y hendenan cu a wordo nombra. Criminaliteitfonds lo mester tabata pa cumpra camara, ekipo, instrumentonan cu por yuda den husticia dia pa dia, pa elimina e cantidad di criminalidad cu nos tin den comunidad. Sinembargo ta mira cu mas e Gobierno aki keda sinta, mas e tipo di accionnan aki, esta saca fondonan cu ta bay destina na inversionnan pa mehora e situacion di nos hendenan, ta bay wordo uza pa tapa e buraco cu tin.

Un di e excusanan mas fofo cu minister Angel Bermudez tabata tin, aunke cu por ta tin cu bisa den e presion politico, a expresa cu no a entrega e presupuesto ta pasobra no tabata sa ken ta bay den e Gobierno nobo. No a entrega presupuesto pa 2018 pasobra e lo a refleha e realidad cu tin na e momentonan aki di un presupuesto cu un deficit di riba 200 miyon florin. No mester tuma ningun hende haci, segun Oduber. Semper tin cu entrega un presupuesto a base di un maneho cu a wordo premedita pa e Gobierno cu ta sinta. Si e Gobierno wordo cambia, semper por cambia esaki via un presupuesto supletorio, un voorjaarsnota, un najaarsnota. Ta un lastima pa e Gobierno cu ta bay sinta, esey si a combersa riba dje, ta bay hay’e confronta cu dos presupuesto no mucho bunita cu mester bay wordo atendi cun’e den un periodo di 4 pa 5 siman.

Segun Sr. Oduber, mas e gobierno aki sinta, mas e lo saca fondonan destina pa inversionnan pa tapa buraconan financiero. E situacion pa 2018 ta penoso.