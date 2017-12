Tur cos ta cla pa misa di Aurora

Manera ta tradicion di hopi aña, lo tin un biaha mas e famoso misanan di Aurora, cual lo ta dedica na nacemento di Nos Señor HesuCristo. Pastoor Jairo Maduro cu invitacion na e pueblo pa asisti na e misanan di Aurora.

E interes den e ultimo añanan a baha poco, pa cual Pastoor Maduro ta bisa cu ta depende di e relacion cu e persona tin cu Dios. Tin hende ta busca un Dios facil. Nos ta dilanti un Dios cu ta exigi pa nos haci’e lo mas miho posibel. Ta keda na cada hende si ta participa of no. Misa di Aurora tin biaha misa ta yen pero tin aña tin luga habri dilanti den misa. Tur cos ta depende di e persona me ski relacion e kier cu Dios.

Esaki ta bay ta prome biaha na misa di Santa Cruz pa pastor Jairo Maduro. Y tambe nan a zorg pa seguridad pa cuida e autonan. E misa lo caba pa mas o menos 5.45, pa duna chens na esunnan cu mester bay traha y tambe pa tin un rato pa socialisa cu e creyentenan di e parokia. E misa lo bay wordo transmit pa Tele Aruba y kisas lo bay pasa den otro misanan, pa transmit den otro parokianan.

E vandalismo contra di autonan ta haci cu menos hende ta asisti na e misanan di Aurora. Ta pesey pastor di Santa Cruz ta trahando pa tin siguridad ariba e marduganan di misa di Aurora. E parkinglot di Santa Cruz ta hopi grandi, pa cual ta traha ariba siguridad pa cuida e autonan.

Den cierto parokianan cu tin misa trempan, manera Sta. Cruz y Playa, y Dakota tin diadomingo, esakinan ta cay afo. E misanan den siman atardi, tambe ta cay afo. Hopi biaha tin otro actividadnan, y hopi hende no ta bin misa, segun pastoor Jairo Maduro di parokia di Santa Cruz.