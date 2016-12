Tur cos ta cla pa festival di Dande dia 28 di December

Tur cos ta cla pa e festival di Dande, cu lo tuma luga dia 28 di December, riba Plaza Betico Croes, segun e organisado, Harry Croes. Un evento cu Aruba henter por presencia y gratis.

Esaki ta e di 43 festival di Dande. E organisacion ta sumamente contento.

Si bay bek den historia, a logra pone un cultura, un folklore cu a wordo poni un banda. No tabata tin manera di crece pa motibo cu e hobennan cu a lanta a coy un otro direccion pa loke ta trata folklore di un pais. E ultimo añanan, hobennan a cuminsa tuma over di e folklore, cual nan ta contento cun’e.

Ta papiando aki di un preparacion grandi unda cu ta bay den un forma pa trata di trece e folklore, e cultura, e tradicion Arubiano mas cerca di e pueblo.

Croes ta sumamente contento cu esaki lo tuma luga riba Plaza Betico Croes. Defunto Betico Croes a participa den varios festival y awo e lo ta riba Plaza Betico Croes, un plaza hopi bon drecha. E por acomoda un gran cantidad di hende. Croes ta sinti su mes netamente un Arubiano, yiu di tera, cu ta lucha pa mantene e folklore aki dilanti.

Ta full prepara pa dia 28. Ta calcula cu lo mester por logra entre 7’or di anochi pa 12’or di mey anochi. E festival mester por core den e ora ey. Bisiñanan ta un parti cu ta tene cuenta cun’e. Ta purba di draai e festival den cinco ora. Ta cuminsa y caba na tempo. No ta e cantidad di grupo cu tin mester, sino e calidad ta importante, teniendo na cuenta cu e orario y tambe teniendo na cuenta cu e bisiñanan.

E interes entre e participantenan ta hopi halto, cual ta un parti importante, unda cu ta bay haya hopi hoben ta debuta. Esey ta e partinan caminda cu e futuro generacion cu lo bay tuma over.

Croes tin 68 aña y 43 aña cu e festival. Pa bay cu e festival of e mes bay, e ora ey e generacion nobo a cuminsa tuma over y esey ta e parti bunita.E parti importante di e foklore aki, cu no por lage muri. Kier mantene y e parti importante ta cu hobennan a cuminsa drenta y tuma e festival over. Un otro parti cu ta mirando cu ta di importancia, ta cu e festival a move di Caiquetio bay na Plaza Betico Croes.