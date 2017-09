Tur cos ta cla pa e di 8 Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup

Diasabra awor dia 30 di September ta tuma luga e di 8 Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup na Centro di Bario Brazil y e team di Train Hard Fight Smart ta cla pa enfrenta e otro scolnan. Danon Delamore di Brazil Taekwondo Stichting tin un weso pa regla cu Adams cu a gana Danon Delamore na e ultimo campeonato. Danon Delamore a declara cu e kier revancha y kier regla cuenta, pasobra Danon Delamore no a keda contento.

Te cu awo 4 scol di Taekwondo a laga sa cu nan ta ON pa diasabra, pero diahuebs tin registracion y nan mester registra pa participa na e campeonato.

Jourdé Klabér ta bay coach e team di Train Hard Fight Smart y ta convenci di un victoria di e team di 7 cu lo bay bringa pa e Best Team Cup. E grupo di 7 ta consisti di e siguiente atletanan;

1. Rasheed Lowe.

2. Hakeem Lowe.

3. Joshua Klabér.

4. Záhyon Klabér.

5. Nathan Fradl.

6. Lixandra Bello.

7. Danon Delamore.

Cu e team aki Jourdé Klabér tin trabou pa haci pa asina nan bringa pa e Copa di Best Team. Ademas di e 7 atletanan aki tin otro atletanan cu tambe lo bringa.

Brazil Taekwondo Stichting ta haci un yamada na un y tur fanatico di Taekwondo pa bin apoya nos atletanan di Aruba na e di 8 Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup cu ta e ultimo clasificasion pa Best of the Best 2017.

Best of the Best ta conta cu confirmacion for di Surinam, Merca, Colombia, Corsou y Chile.