Tur cos ta cla pa e Aruba Bank Student Challenge 2018

E aña aki un biaha mas Aruba Bank ta organisa e Student Chef Challenge 2018. E aña aki lo tin un total di 6 participante, kendenan ta studiantenan di EPB y EPI. Diabierna a tuma luga e prome reunion entre studiantenan y chefnan pa asina nan conoce otro.

E studiantenan cu lo participa ta Yilis Ho, Michelle Verploegh, Marielle Willems, Jeanmary Angela, Kayleigh Tromp y Xanee Erasmus. E participantenan lo traha cu chefnan di restaurantnan renombra, kendenan lo ta dunando tipnan pa traha e miho “hors d’oeuvres”. Restaurantnan participante na e competencia aki ta Que Pasa cu Chef Ries, Cafe the Plaza cu Chef Dennis, Fishes and More cu Chef Bruno.

Den e prome reunion a tira lot cu e studiantenan pa crea 3 grupo. E studiantenan ta entusiasma pa competi y pa mustra kico tur nan a siña di e chefnan. Aruba Bank ta desea e participantenan exito den e Student Chef Challenge 2018.

