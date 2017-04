Tur anti-stoffen test ta wordo manda Hulanda

Wilmer Salazar a splica cu semper nan ta bisa cu nan ta responsabel pa mira loke ta di berdad. Cifranan ta bahando y ta spera cu e lo sigui baha y hendenan tin su anti- stoffennan y hende bira inmune. A haya cuater epidemia di Dengue y Cuater Cero Tipo di Dengue. Te aworaki no tin complicacionnan. Dengue ta circulando y pesey mester ta cuidadoso cu e otro tipo di infeccionnan tambe. Zika ta forma un problema pa hende na estado tambe, segun dokter Wilmer Salazar.

Y Guillian Barre, cu ta un malesa neurologico, ta straño cu na Aruba tin tanto caso di Zika asina, cu no tin niun caso di Guillian Barre. Diesun hende na estado a wordo confirma cu tin Zika. Awo ta wardando pa e seguimento. TIn un plan nacional pa e hende muhe na estado, unda tur sector medico y di Salud Publico ta envolvi. Ta papia di parteranan, kinderartsen, ginecologonan, Departamento di Epidemiologia, Departamento di Malesanan Contagioso, Gele Koorts en Muskietenbestrijding. Tur ta envolvi unabes un hende muhe na estado tin e sintomanan, mesora ta haci e seguimento y pa wak con e desaroyo di e baby lo ta.

Durante e conferencia tambe Wilmer Salazar a splica cu e yudanza di medio di comunicacion pa reinforsa e parti di prevencion, lo mester di e ayudo incondicional di comunidad pa nan forma gruponan den vecindario y laga sin criadero potencial pa no tin e tipo di malesanan aki.

Manera e minister a bisa ya caba, cu e test tin di haber cu anti curpa. E anti curpa ta cuminsa despues di 5 dia padilanti. Tin cierto tipo di anticurpa cu mester bay afo. E resultado ta dura un pa dos siman. Ta manda esaki Hulanda pa asina e test wordo haci, pa confirmacion. Nan no ta haci testnan di Aruba solamente, pero di hopi otro paisnan ruman tambe, segun dokter Wilmer Salazar.

Zika, en general no ta mortal, si e no tin complicacion manera Guillian Barre, of e ta afecta e baby. Tin expertonan di RvM cu ta wordo considera como e CdC di Hulanda y Europa cu si e Zika no ta un malesa mortal, por warda dos siman pa por hasi e test. Guillian Barre como complicacion, e ta masha poco mes. Y e no ta duna den e mesun fase, acute, e por presenta un pa dos luna despues di haya infeccion. Y Gillian Barre cu ta un infeccion neurologico di nervionan cu ta causa un paralisi progresivo, no solamente ta exclusivo di Zika. Cualkier malesa infeccioso por haya esaki.

Dr. Wilmer Salazar a splica cu nan tin un Outbreak Team. Semper ora cu tin yobida, nan ta haci programanan en conhunto, hunto cu otro sectornan di gobierno, manera DOW, Serlimar etc. Nan ta actua na diferente momento. E problema no ta e problema di accion, e problema cu nos tin turistanan cu ta bin di tur caminda. E sangura tey y ta dificil. Por eradica, pasobra nos no tin riool, nos no tin lagoen, nos no tin lagonan, nos no tin. E problema ta den nos mesun cas, bibando cu e enemigo. Pa elemina e sangura ey, mester tin consciensia di e hendenan cu ta muha mata pa evita tur cu tin pa hay’e, of su bisiña. Ademas di esey, e sangura a cambia su comportacion, pa sobrevivi.

Si antes tabata bisa cu e Aedes Aegepti tabata pone webo solamente na luganan limpi, esey no ta asina mas. Den e pos septico, eynan nan ta. Si e sangura ta biba den e closet, e ta pika y e ta pone webo, na e WC. E webo ta bay ora ta flush djey bay pa e tanki septico. Si tin un apertura. Check den cas y check e pos si ta sali e tipo di sanguranan aki, segun Dr. Wilmer Salazar, di Departamento di Salubridad Publico.