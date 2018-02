Tur actor den aparato gubernamental mester asumi nan responsabilidad financiero

Ta importante pa Parlamento y specialmente awor cu tin un constelacion hopi nobo di parlamentario, conoce e trabounan, tareanan y responsabilidadnan di e diferente instancianan financier di Pais Aruba, Marisol Lopez-Tromp di fraccion di POR a indica.

El a conta cu den e cuadro aki siman pasa Parlamento a reuni riba e topico financiero y tabata presente entre otro, Departamento di Finansas, Contraloria General, Conseho Consultativo y Centrale Accountantsdienst (CAD).

Pa loke ta trata e tema di responsabilidad, e parlamentario di POR ta considera importante pa remarca cu no ta solamente Gobierno, Ministernan y Parlamentarionan tin responsabilidad, pasobra e trahador publico, e hefe di departamento tambe tin nan responsabilidad.

Tumando como ehempel presupuesto di Pais Aruba, prome cu e yega Parlamento pa aproba of desaproba esaki, e mester pasa e diferente departamentonan pa nan entrega nan presupuesto di nan deseo pa e aña en cuestion y e diferente directornan tambe tin e deber di conseha nan respectivo ministernan riba e topico.

E ultimo aki ta particularmente importante pa por tene cuenta cu loke Parlamento aproba ta keda den e margen di e suma aproba. Esaki pasobra cada aña, sin importa signatura, ta haya presupuestonan supletorio. Algun biaha ta debi na situacionnan di ‘force majeure’, es decir, cu ta pasa algo cu no a premira y cu mester cumpli cune manera por ehempel un horcan, pero specialmente ultimo añanan gobierno tabata surpasa su presupuestonan y acudi Parlamento despues cu presupuestonan supletorio y bisa cu tur cos ta bon.

“Nos di Parlamento ta haci nos trabou a base di e informacion, e datonan cu Gobierno ta suministra na nos y pesey e raportahenan periodico ta hopi importante, incluyendo e consehonan cada kwartal di CAFT pa por compara y wak kico ta loke ta wordo sugeri y kico ta loke realmente ta sosode”, Marisol Lopez-Tromp a duna di conoce.

