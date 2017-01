Tugboat ANDICURI pronto lo wordo bendi

Awo cu Aruba Ports Authority (APA) a lease un otro tugboat for di Republica Dominicana, ta keda e pregunta awo kico lo haci cu ANDICURI. Sr. Jossy Figaroa, director di APA a splica mas tocante esaki.

Segun Sr. Figaroa, e tugboat ANDICURI no ta wordo uza mas, pa motibo cu pa uze den waf manera ta awo pa tur e barconann aki e mester den un cierto clase. Y pa mantene e nivel e lo mester bay dock un biaha mas y esey ta trece gastonan cun’e. E tugboat aki tin 35 aña y cierto momento e lo no keda mas na e nivel cu e tabata tin antes. Dos aña pasa a tuma decision cu lo no sigui mas cun’e pero cu lo bay bend’e. Tin interes pa e tugboat aki, y ta spera cu pronto lo por yega na un acuerdo cu asina por bende e tugboat aki.