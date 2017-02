Tsuami ta sostene Blacky den su esfuersonan pa guia profesional den caso violencia domestico

Tsunami ta un famia y como famia nos a wordo confronta cu algo cu a causa hopi consternacion cerca nos, mescos cu ta e caso den nos comunidad. Ora un familiar comete un eror cual nos no ta comprende y cu pa nos ta inaceptabel nos ta sinta cu e pregunta grandi ‘kico pa haci awor?’ E caso di violencia domestico den cual nos integrante Blacky ta/tabata envolvi a shock e famia di Tsunami y a pone nos move pa mes ora haya sa tur detaye di e caso y pa busca informacion riba Violencia Domestico, ya cu hopi di nos tawata tin mester di mas informacion.

Aña pasa nos a inicia un relacion cu Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad y a toca den nan fundraising. Nos ta kere firme den nan principionan pero ta te ora cu algo asina bati na bo porta e mirada nan ta bay riba e problematica grandi di e tipo di violencia aki y tur cos cu ta contribui na dje.

Violencia Domestico no ta solamente e dalmento pero tin hopi mas encera den dje.

Na prome luga nos kier ta bon cla cu Tsunami y tur su integrantenan ta completamente contra di Violencia den tur su forma y en special Violencia Domestico. No tin ningun circunstancia, cua cu sea cu e ta, cu ta permiti un hende pa lanta man pa un otro. Bisando esaki nos no por bira lomba tampoco pa un integrante cu ta forma parti di nos famia.

Ora un yiu confronta su mes den un problema un mayor nunca ta bira lomba pe y ta busca manera pa yud’e. Pa es motibo Tsunami lo sostene nos integrante Blacky den su esfuersonan pa guia profesional pa sigura cu cualkier incidente similar no ripiti.

Nos no ta lagando e victima un banda, nos ta consciente cu e tambe tin mester di ayudo profesional den e caso aki.

Nos kier haci un suplica na TUR victima di Violencia Domestico pa no sconde y no sinti berguensa pero busca ayudo.

Ayudo ta na bo alcance na por ehempel; Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad.

Nos kier aclaria cu nos como banda a mara e participacion di nos integrante na cierto condicion: un di esakinan ta guia profesional.

Esaki no a wordo publica a peticion di privacidad di nos integrante Blacky.

Nos a scoge conscientemente pa honra e deseonan di un miembro di nos famia cu a keda negativamente afecta dor di su dianan cu el a keda encarcela.

Nos kier ta parti di e solucion y yuda nos integrante riba e bon caminda. Pero nos no kier lag’e te ey. Tsunami kier ta parti di e conscientisacion di kico tur ta conduci na Violencia Domestico y kico tur por haci, no solamente pa evita pero pa stop e agresion aki y punto! Violencia Domestico ta causa hopi sufrimento y Tsunami a sinti esaki di cerca y kier haci tur posibel pa esaki no ripiti specialmente den seno di nos famia.

Nos no ta pidi pa pueblo ta di acuerdo cu nos decision pa a permiti Blacky pa participa ni tampoco pa haci manera cu ta algo normal, paso e no ta. Sinembargo nos ta pidi si pa permiti Blacky su espacio cu e tin mester pa e por ricibi e guia y no haci su caminda mas dificil cu e ta caba; bullying tambe ta un forma di abuso.

Tambe nos ta pidi pa tur abuso verbal y skirbi contra e victima yega na un paro, nos ta condena e actitud aki.

Nos ta haci un suplica na tur victima di abuso pa busca ayudo y ‘speak out’, pasobra ayudo ta na bo alcance; BO NO TA BO SO!

Atentamente,

Management Tsunami.