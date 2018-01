Trump ta pone presion riba Congreso pa caba cu e cierre temporal di gobierno federal

WASHINGTON, D.C., Merca- Presidente di Merca, e Republicano Donald Trump, ta poniendo presion riba Congreso, specialmente Senadornan, pa caba cu e ciere parcial di gobierno federal. Pa esaki el a culpa un biaha mas oposicion Democrata.

“Ta great pa wak con duro Republicanonan ta luchando pa nos Forsanan Arma y Siguridad di Frontera. E democratanan kier solamente pa inmigrantenan ilegal drenta den masa sin control”, Trump a afirma riba su cuenta di Twitter.

Departamentonan di gobierno Mericano ta cera, solamente esunnan cu ta realmente necesario ta habri. Y esaki lo keda asina te ora cu yega na un solucion pa e presupuesto pa e pais.

E asina yama ‘opcion nuclear’, cu e lider di e mayoria di e Senado, den e caso aki, e Republicano Mitch McConell, por convoca, na su discrecion, pa cambia e reglanan di Senado ora ta rekeri di un aprobaccion pa un mayoria simpel (51) y no di 60 voto.

Asina, den e excepcion aki, aproba pa e democratanan na 2013 pa para e tempo ey e obstruccion sin precedente di e Republicanonan, ta pone e capacidad di e partido minoria pa para of blokia e voto den casi cualkier materia.

Senado no a aproba e fondonan pa financia gobierno y a manda e gobierno di Trump pa un ciere temporal y indefini cu e drenta na vigor desde diasabra,

E propuesta presupuestario di e Republicanonan a haya mas voto na fabor (50) cu contra (48), pero no tabata suficiente pa aproba un proyecto di ley cu ta rekeri un apoyo di 60 Senador.

E iniciativa aki, cu e House of Representatives si a aproba, tabata duna gobierno un finaciacion te cu 16 Februari, dunando Democratanan y Republicanonan mas tempo pa yega na un presupuesto definitivo pa aña fiscal 2018.

